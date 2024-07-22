https://ria.ru/20240722/minoborony-1961203158.html

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 22.07.2024

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 335 военнослужащих, бронемашину, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:28

2024-07-22T13:28

2024-07-22T13:33

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959093286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2e3e2cda67772295b58fe7d87f62c2e.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 335 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных и 68-й пехотной бригады ВСУ, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ и объединенной штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери противника за сутки составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 122-мм орудия Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240716/oruzhie-1960045022.html

https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины