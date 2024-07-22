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Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 22.07.2024
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13:28 22.07.2024 (обновлено: 13:33 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/minoborony-1961203158.html
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 22.07.2024
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 335 военнослужащих, бронемашину, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:28
2024-07-22T13:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 335 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных и 68-й пехотной бригады ВСУ, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ и объединенной штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери противника за сутки составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 122-мм орудия Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240716/oruzhie-1960045022.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли 355 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРабота снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 335 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных и 68-й пехотной бригады ВСУ, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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16 июля, 15:35
По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ и объединенной штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
«
"Потери противника за сутки составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 122-мм орудия Д-30", - сообщили в Минобороны.
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