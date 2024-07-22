https://ria.ru/20240722/minoborony-1961202962.html

Группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ

Группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024

Группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ

Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортера М113... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:28

2024-07-22T13:28

2024-07-22T13:35

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специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, силы "Юга" также отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей", - добавили в военном ведомстве.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20240722/minoborony-1961203277.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф