Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 22.07.2024 (обновлено: 13:35 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/minoborony-1961202962.html
Группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ
Группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
Группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортера М113... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:28
2024-07-22T13:35
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883265188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20ef6cd613ce0f7784d47813f1450d68.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, силы "Юга" также отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей", - добавили в военном ведомстве.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20240722/minoborony-1961203277.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883265188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6323a7a1a816f5a5fb14708462b679f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 620 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции
13:30
По данным ведомства, силы "Юга" также отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей", - добавили в военном ведомстве.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала