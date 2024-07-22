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Группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ
Группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
Группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортера М113... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:28
2024-07-22T13:28
2024-07-22T13:35
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, силы "Юга" также отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей", - добавили в военном ведомстве.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20240722/minoborony-1961203277.html
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 620 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"