https://ria.ru/20240722/minoborony-1961201260.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.07.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 12.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:19

2024-07-22T13:19

2024-07-22T13:24

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго июля 2024 года около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240716/oruzhie-1960045022.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины