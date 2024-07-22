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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.07.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 12.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:19
2024-07-22T13:19
2024-07-22T13:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго июля 2024 года около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240716/oruzhie-1960045022.html
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью