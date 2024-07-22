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В Москве задержали организатора незаконной миграции - РИА Новости, 22.07.2024
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16:53 22.07.2024 (обновлено: 18:11 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/migranty-1961272900.html
В Москве задержали организатора незаконной миграции
В Москве задержали организатора незаконной миграции - РИА Новости, 22.07.2024
В Москве задержали организатора незаконной миграции
Задержан организатор незаконной миграции, использовавший более 150 квартир в Москве для заселения иностранцев, сообщили РИА Новости в столичном главке СК... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:53
2024-07-22T18:11
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
жилье
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Задержан организатор незаконной миграции, использовавший более 150 квартир в Москве для заселения иностранцев, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.Отмечается, что следователи расследуют уголовное дело по статьям о мошенничестве и организации незаконной миграции.&quot;По данным следствия, не позднее 1 сентября 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы с целью личного обогащения, создали условия для организации незаконной миграции на территории города Москвы. Соучастники заселяли иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, в более чем 150 квартир, собственники которых скончались&quot;, - говорится в сообщении.Правоохранители задержали организатора и участника преступной группы, проведены обыски в жилище подозреваемых, где изъята документация, указывающая на их причастность к преступлениям. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.Кроме того, устанавливаются другие участники преступной группы.
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москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, жилье
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Жилье
В Москве задержали организатора незаконной миграции

В Москве задержали организатора незаконной миграции, использовавшего 150 квартир

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Задержан организатор незаконной миграции, использовавший более 150 квартир в Москве для заселения иностранцев, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
Отмечается, что следователи расследуют уголовное дело по статьям о мошенничестве и организации незаконной миграции.
«

"По данным следствия, не позднее 1 сентября 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы с целью личного обогащения, создали условия для организации незаконной миграции на территории города Москвы. Соучастники заселяли иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, в более чем 150 квартир, собственники которых скончались", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора и участника преступной группы, проведены обыски в жилище подозреваемых, где изъята документация, указывающая на их причастность к преступлениям. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
Кроме того, устанавливаются другие участники преступной группы.
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