https://ria.ru/20240722/migranty-1961272900.html
В Москве задержали организатора незаконной миграции
В Москве задержали организатора незаконной миграции - РИА Новости, 22.07.2024
В Москве задержали организатора незаконной миграции
Задержан организатор незаконной миграции, использовавший более 150 квартир в Москве для заселения иностранцев, сообщили РИА Новости в столичном главке СК... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:53
2024-07-22T16:53
2024-07-22T18:11
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Задержан организатор незаконной миграции, использовавший более 150 квартир в Москве для заселения иностранцев, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.Отмечается, что следователи расследуют уголовное дело по статьям о мошенничестве и организации незаконной миграции."По данным следствия, не позднее 1 сентября 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы с целью личного обогащения, создали условия для организации незаконной миграции на территории города Москвы. Соучастники заселяли иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, в более чем 150 квартир, собственники которых скончались", - говорится в сообщении.Правоохранители задержали организатора и участника преступной группы, проведены обыски в жилище подозреваемых, где изъята документация, указывающая на их причастность к преступлениям. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.Кроме того, устанавливаются другие участники преступной группы.
https://ria.ru/20240722/peterburg-1961136927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, жилье
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Жилье
В Москве задержали организатора незаконной миграции
В Москве задержали организатора незаконной миграции, использовавшего 150 квартир