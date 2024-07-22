https://ria.ru/20240722/migranty-1961272900.html

В Москве задержали организатора незаконной миграции

В Москве задержали организатора незаконной миграции - РИА Новости, 22.07.2024

В Москве задержали организатора незаконной миграции

Задержан организатор незаконной миграции, использовавший более 150 квартир в Москве для заселения иностранцев, сообщили РИА Новости в столичном главке СК... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:53

2024-07-22T16:53

2024-07-22T18:11

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

жилье

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Задержан организатор незаконной миграции, использовавший более 150 квартир в Москве для заселения иностранцев, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.Отмечается, что следователи расследуют уголовное дело по статьям о мошенничестве и организации незаконной миграции."По данным следствия, не позднее 1 сентября 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы с целью личного обогащения, создали условия для организации незаконной миграции на территории города Москвы. Соучастники заселяли иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, в более чем 150 квартир, собственники которых скончались", - говорится в сообщении.Правоохранители задержали организатора и участника преступной группы, проведены обыски в жилище подозреваемых, где изъята документация, указывающая на их причастность к преступлениям. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.Кроме того, устанавливаются другие участники преступной группы.

https://ria.ru/20240722/peterburg-1961136927.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, жилье