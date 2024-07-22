https://ria.ru/20240722/mestorozhdeniya-1961126399.html

Россия заинтересована в опыте стран БРИКС в поиске критических минералов

Россия заинтересована в опыте стран БРИКС в поиске критических минералов - РИА Новости, 22.07.2024

Россия заинтересована в опыте стран БРИКС в поиске критических минералов

Россия заинтересована в опыте коллег по странам БРИКС в поиске и разведке месторождений критических минералов, планирует использовать накопленный опыт с учетом... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:08

2024-07-22T08:08

2024-07-22T08:45

экономика

россия

евгений петров (писатель)

брикс

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в опыте коллег по странам БРИКС в поиске и разведке месторождений критических минералов, планирует использовать накопленный опыт с учетом особенностей геологического строения как эталон для отработки собственных методик, сообщил журналистам глава Роснедр Евгений Петров. "В нашей части мы больше будем взаимодействовать с точки зрения опыта поиска и разведки, потому что месторождения критических минералов характеризуются сложным геологическим строением, их не очень просто найти. И здесь мы как раз будем смотреть опыт коллег, используемые методики выявления и, в том числе, использовать их на уже открытых месторождения как эталон для отработки новых методик поисков", - сказал он в кулуарах Круглого стола по геологии стран БРИКС. Петров рассказал, что по итогам серии заседаний геологических служб было принято решение сформулировать перечень критических минералов, важных для экономик стран-участниц, чтобы синхронизировать работу БРИКС по ним. При этом глава Роснедр подчеркнул, что странам недостаточно иметь ресурсную базу по критическим видам полезных ископаемых, нужно также обладать технологиями для их добычи и глубокой переработки. И здесь, по его словам, страны БРИКС планируют обмениваться опытом и совместно отрабатывать различные методики. Правительство России весной утвердило перечень стратегических и дефицитных видов твердых полезных ископаемых. Минприроды России ранее предложило кабмину создать научно-исследовательский центр технологий минерального сырья, который позволит значительно сократить время от появления идеи до внедрения технологий геологоразведки и переработки сначала по дефицитному сырью, а затем - и по остальным видам стратегического сырья.

https://ria.ru/20240531/nauka-1949572394.html

https://ria.ru/20240527/titan-1948513979.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, евгений петров (писатель), брикс, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)