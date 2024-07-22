https://ria.ru/20240722/merzlikin-1961341925.html

Путин наградил Мерзликина медалью ордена "За заслуги перед отечеством"

Путин наградил Мерзликина медалью ордена "За заслуги перед отечеством" - РИА Новости, 22.07.2024

Путин наградил Мерзликина медалью ордена "За заслуги перед отечеством"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заслуженного артиста РФ, актёра Андрея Мерзликина медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:05

2024-07-22T23:05

2024-07-22T23:05

культура

россия

владимир путин

андрей мерзликин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заслуженного артиста РФ, актёра Андрея Мерзликина медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность искусства, наградить: Мерзликина Андрея Ильича - артиста, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в документе. Кроме того, ректору Литературного института имени А.М. Горького Алексею Варламову присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

https://ria.ru/20240722/dronov-1961337550.html

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россия, владимир путин, андрей мерзликин, алексей варламов