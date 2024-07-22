https://ria.ru/20240722/merzlikin-1961341925.html
Путин наградил Мерзликина медалью ордена "За заслуги перед отечеством"
Путин наградил Мерзликина медалью ордена "За заслуги перед отечеством" - РИА Новости, 22.07.2024
Путин наградил Мерзликина медалью ордена "За заслуги перед отечеством"
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заслуженного артиста РФ, актёра Андрея Мерзликина медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:05
2024-07-22T23:05
2024-07-22T23:05
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заслуженного артиста РФ, актёра Андрея Мерзликина медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность искусства, наградить: Мерзликина Андрея Ильича - артиста, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в документе. Кроме того, ректору Литературного института имени А.М. Горького Алексею Варламову присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".
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россия, владимир путин, андрей мерзликин, алексей варламов
Культура, Россия, Владимир Путин, Андрей Мерзликин, Алексей Варламов
Путин наградил Мерзликина медалью ордена "За заслуги перед отечеством"
Путин наградил Андрея Мерзликина медалью ордена "За заслуги перед отечеством"