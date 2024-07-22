https://ria.ru/20240722/medblogi-1961306480.html

В Госдуме призвали ужесточить контроль за ведущими медицинские блоги

В Госдуме призвали ужесточить контроль за ведущими медицинские блоги - РИА Новости, 22.07.2024

В Госдуме призвали ужесточить контроль за ведущими медицинские блоги

Необходимы законодательные решения, чтобы запретить людям без образования и квалификации вести медицинские блоги, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:42

2024-07-22T18:42

2024-07-22T18:43

общество

госдума рф

обязательное медицинское страхование

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Необходимы законодательные решения, чтобы запретить людям без образования и квалификации вести медицинские блоги, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. "Нужны законодательные решения - четкие, ясные, справедливые. Такие, чтобы отсутствие соответствующего образования и квалификации стало запретом для входа на медицинскую информационную территорию. Медицинские блоги должны вести медики", - сказал депутат. Он отметил, что посвященная здоровью часть интернет-пространства должна быть безопасной для здоровья. Ранее в понедельник состоялось заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы.

https://ria.ru/20240227/skoraya-1929722900.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, госдума рф, обязательное медицинское страхование