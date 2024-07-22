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В Госдуме призвали ужесточить контроль за ведущими медицинские блоги
В Госдуме призвали ужесточить контроль за ведущими медицинские блоги - РИА Новости, 22.07.2024
В Госдуме призвали ужесточить контроль за ведущими медицинские блоги
Необходимы законодательные решения, чтобы запретить людям без образования и квалификации вести медицинские блоги, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:42
2024-07-22T18:42
2024-07-22T18:43
общество
госдума рф
обязательное медицинское страхование
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Необходимы законодательные решения, чтобы запретить людям без образования и квалификации вести медицинские блоги, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. "Нужны законодательные решения - четкие, ясные, справедливые. Такие, чтобы отсутствие соответствующего образования и квалификации стало запретом для входа на медицинскую информационную территорию. Медицинские блоги должны вести медики", - сказал депутат. Он отметил, что посвященная здоровью часть интернет-пространства должна быть безопасной для здоровья. Ранее в понедельник состоялось заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, обязательное медицинское страхование
Общество, Госдума РФ, Обязательное медицинское страхование
В Госдуме призвали ужесточить контроль за ведущими медицинские блоги
Башанкаев: нужно запретить людям без спецобразования вести медицинские блоги