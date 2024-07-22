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Маск рассказал, как заявление Байдена затронуло соцсеть X - РИА Новости, 22.07.2024
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21:00 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/mask-1961328460.html
Маск рассказал, как заявление Байдена затронуло соцсеть X
Маск рассказал, как заявление Байдена затронуло соцсеть X - РИА Новости, 22.07.2024
Маск рассказал, как заявление Байдена затронуло соцсеть X
Заявление президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки спровоцировало рост сетевого трафика в соцсети Х, где было опубликовано, активность... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:00
2024-07-22T21:00
в мире
сша
джо байден
илон маск
выборы президента сша — 2024
технологии
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки спровоцировало рост сетевого трафика в соцсети Х, где было опубликовано, активность пользователей была "безумно высокой", заявил владелец X, предприниматель Илон Маск на своей странице. "Трафик в Х был безумно высоким", - написал Маск. Таким образом бизнесмен прокомментировал информацию, что заявление Байдена в день публикации набрало более 260 миллионов просмотров. В настоящий момент пост на странице Байдена посмотрели более 378 миллионов человек. Байден 21 июля заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
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в мире, сша, джо байден, илон маск, выборы президента сша — 2024, технологии
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск, Выборы президента США — 2024, Технологии
Маск рассказал, как заявление Байдена затронуло соцсеть X

Маск: заявление Байдена о выходе из гонки вызвало рост трафика в соцсети Х

© AP Photo / Czarek SokolowskiИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки спровоцировало рост сетевого трафика в соцсети Х, где было опубликовано, активность пользователей была "безумно высокой", заявил владелец X, предприниматель Илон Маск на своей странице.
"Трафик в Х был безумно высоким", - написал Маск.
Таким образом бизнесмен прокомментировал информацию, что заявление Байдена в день публикации набрало более 260 миллионов просмотров. В настоящий момент пост на странице Байдена посмотрели более 378 миллионов человек.
Байден 21 июля заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Илон Маск назвал Камалу Харрис "марионеткой" Сороса
Вчера, 01:45
 
В миреСШАДжо БайденИлон МаскВыборы президента США — 2024Технологии
 
 
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