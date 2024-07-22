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Маск рассказал, как заявление Байдена затронуло соцсеть X
Маск рассказал, как заявление Байдена затронуло соцсеть X - РИА Новости, 22.07.2024
Маск рассказал, как заявление Байдена затронуло соцсеть X
Заявление президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки спровоцировало рост сетевого трафика в соцсети Х, где было опубликовано, активность... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:00
2024-07-22T21:00
2024-07-22T21:00
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки спровоцировало рост сетевого трафика в соцсети Х, где было опубликовано, активность пользователей была "безумно высокой", заявил владелец X, предприниматель Илон Маск на своей странице. "Трафик в Х был безумно высоким", - написал Маск. Таким образом бизнесмен прокомментировал информацию, что заявление Байдена в день публикации набрало более 260 миллионов просмотров. В настоящий момент пост на странице Байдена посмотрели более 378 миллионов человек. Байден 21 июля заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
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в мире, сша, джо байден, илон маск, выборы президента сша — 2024, технологии
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск, Выборы президента США — 2024, Технологии
Маск рассказал, как заявление Байдена затронуло соцсеть X
Маск: заявление Байдена о выходе из гонки вызвало рост трафика в соцсети Х