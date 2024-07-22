https://ria.ru/20240722/malysheva-1961237061.html

Историк призвала сделать российскую молодежь неуязвимой к фейкам о прошлом

Историк призвала сделать российскую молодежь неуязвимой к фейкам о прошлом - РИА Новости, 22.07.2024

Историк призвала сделать российскую молодежь неуязвимой к фейкам о прошлом

Объединение усилий профессионального сообщества историков и архивистов с молодежными движениями необходимо, чтобы надежно оградить молодёжь от предпринимаемых... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:16

2024-07-22T15:16

2024-07-22T15:16

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Объединение усилий профессионального сообщества историков и архивистов с молодежными движениями необходимо, чтобы надежно оградить молодёжь от предпринимаемых за рубежом попыток переписать историю и тем самым обеспечить будущее России, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. Она выступила в Москве на проводимой Центром стратегической сессии "Историческая память в проектах и программах молодёжных движений и организаций". Мероприятие направлено на обобщение опыта проектов молодежных организаций в сфере истории России и выработку единой стратегии сохранения исторической памяти в контексте формирования образа будущего России на основе ценностных ориентиров исторический памяти. "Череда наших сессий начинается именно с молодежной повестки. Молодежная повестка не случайна. Молодежь – это будущее нашей страны, но историческая память – тоже не прошлое. Именно на основании наших представлений, основанных на историческом опыте, мы формируем представление о том, каким должно быть государственное устройство, что ценного есть в нашем обществе, к чему мы должны идти… какие есть важные традиции, которые надо сохранить, каков формат отношений между людьми и мироощущение", - сказала Малышева. "Именно историческая память проецирует будущее. Были сложные периоды в нашей истории: фрагментирование исторического сознания в 90-е годы, очень агрессивные попытки переформатирования важнейшего для каждого из нас событийного ряда, которые сейчас следуют из-за рубежа", - добавила Малышева. По ее словам, это делает задачи сохранения исторической памяти условием обеспечения национальной безопасности России. "Только вместе, объединившись и выработав совместные подходы к реализации проектов, к актуализации тем, которые сегодня необходимы молодежи, мы можем противостоять этим попыткам дискредитации нашей страны и по сути обеспечить ее будущее. Это не красивые слова, это те реалии, которые, мне кажется, сегодня все уже очень хорошо осознают. И одним из самых актуальных вопросов сегодня является консолидация историков, архивистов, профессионального сообщества с молодежными движениями", - подчеркнула Малышева. Необходимо, чтобы все проекты молодежные движений были "настолько неуязвимы" с точки зрения исторической достоверности, чтобы могли создать необходимый базис для сохранения исторической памяти, отметила Малышева. По ее словам, надо обсудить, как технологически "ретранслировать основные точки исторической памяти, как и в каком формате сегодня молодежь это воспринимает". Глава Центра предупредила о том, с чем придется столкнуться при подготовке проектов по сохранению исторической памяти в ходе подготовки к празднованию 80-летия Победы. "На этом пути нам будут встречаться очень агрессивные информационные волны, связанные с попыткой дисквалифицировать роль Красной армии в освобождении Европы, переквалифицировать это в оккупационный режим", - сказала Малышева. "И здесь нам нужно с вами синергетически, профессионально, технологично объединиться и работать на нашу молодежь", - добавила она. При этом невозможно переубедить тех, кто за границей искажает историческую правду, – они тоже знают истину, но преследуют свою цель, отметила Малышева. "А наша молодежь должна быть уверена в том, что нам есть, чем гордиться, а главное - уверенно смотреть в будущее", - подчеркнула она.

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https://ria.ru/20231211/feyki-1915082389.html

https://ria.ru/20240722/medinskij-1961226629.html

https://ria.ru/20240606/dreval-1950878730.html

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общество