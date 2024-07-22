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При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека - РИА Новости, 22.07.2024
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09:41 22.07.2024 (обновлено: 12:29 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/makhachkala-1961139538.html
При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека
При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека - РИА Новости, 22.07.2024
При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека
Из-за пожара в квест-комнате в Махачкале погибли два человека, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:41
2024-07-22T12:29
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 22 июл — РИА Новости. Из-за пожара в квест-комнате в Махачкале погибли два человека, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице.&quot;Утром скончалась вторая девушка, пострадавшая при пожаре. У нее были очень серьезные ожоги&quot;, — сказали в пресс-службе медучреждения.Сегодня источник в правоохранительных органах республики рассказал агентству, что в ночь на понедельник в квест-комнате в Махачкале случился пожар. В результате погибла девушка.По данным пресс-службы прокуратуры республики, возгорание произошло в заведении на улице Расула Гамзатова. Ведомство организовало проверку.
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека

Число погибших при пожаре в квест-комнате в Махачкале выросло до двух

© РИА НовостиВход в квест-комнату в Махачкале, где произошел пожар
Вход в квест-комнату в Махачкале, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости
Вход в квест-комнату в Махачкале, где произошел пожар
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 июл — РИА Новости. Из-за пожара в квест-комнате в Махачкале погибли два человека, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице.
«

"Утром скончалась вторая девушка, пострадавшая при пожаре. У нее были очень серьезные ожоги", — сказали в пресс-службе медучреждения.

Сегодня источник в правоохранительных органах республики рассказал агентству, что в ночь на понедельник в квест-комнате в Махачкале случился пожар. В результате погибла девушка.
По данным пресс-службы прокуратуры республики, возгорание произошло в заведении на улице Расула Гамзатова. Ведомство организовало проверку.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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