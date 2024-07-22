https://ria.ru/20240722/makhachkala-1961139538.html
При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека
При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека - РИА Новости, 22.07.2024
При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека
Из-за пожара в квест-комнате в Махачкале погибли два человека, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:41
2024-07-22T09:41
2024-07-22T12:29
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 22 июл — РИА Новости. Из-за пожара в квест-комнате в Махачкале погибли два человека, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице."Утром скончалась вторая девушка, пострадавшая при пожаре. У нее были очень серьезные ожоги", — сказали в пресс-службе медучреждения.Сегодня источник в правоохранительных органах республики рассказал агентству, что в ночь на понедельник в квест-комнате в Махачкале случился пожар. В результате погибла девушка.По данным пресс-службы прокуратуры республики, возгорание произошло в заведении на улице Расула Гамзатова. Ведомство организовало проверку.
https://ria.ru/20240722/bpla-1961125751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала
При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека
Число погибших при пожаре в квест-комнате в Махачкале выросло до двух