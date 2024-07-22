https://ria.ru/20240722/makhachkala-1961139538.html

При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека

При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека - РИА Новости, 22.07.2024

При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека

Из-за пожара в квест-комнате в Махачкале погибли два человека, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:41

2024-07-22T09:41

2024-07-22T12:29

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 22 июл — РИА Новости. Из-за пожара в квест-комнате в Махачкале погибли два человека, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице."Утром скончалась вторая девушка, пострадавшая при пожаре. У нее были очень серьезные ожоги", — сказали в пресс-службе медучреждения.Сегодня источник в правоохранительных органах республики рассказал агентству, что в ночь на понедельник в квест-комнате в Махачкале случился пожар. В результате погибла девушка.По данным пресс-службы прокуратуры республики, возгорание произошло в заведении на улице Расула Гамзатова. Ведомство организовало проверку.

https://ria.ru/20240722/bpla-1961125751.html

махачкала

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, махачкала