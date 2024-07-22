https://ria.ru/20240722/mahachkala-1961332501.html
Стали известны подробности об аниматоре, устроившем пожар в квест-комнате
Стали известны подробности об аниматоре, устроившем пожар в квест-комнате - РИА Новости, 22.07.2024
Стали известны подробности об аниматоре, устроившем пожар в квест-комнате
Аниматор квест-парка в Махачкале, по вине которого произошел пожар с двумя погибшими, учится в пожарно-спасательном колледже, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:34
2024-07-22T21:34
2024-07-22T21:34
происшествия
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в квест-парке в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Аниматор квест-парка в Махачкале, по вине которого произошел пожар с двумя погибшими, учится в пожарно-спасательном колледже, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Задержанный – студент технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы", – сказал источник. В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии. После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Задержан 18-летний аниматор, который, по данным следствия, поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином, из-за чего помещение загорелось.
https://ria.ru/20240722/pogibshaya-1961234912.html
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), пожар в квест-парке в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в квест-парке в Махачкале
Стали известны подробности об аниматоре, устроившем пожар в квест-комнате
Аниматор, по вине которого произошел пожар в квест-комнате, учится на пожарного