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У квеста в Махачкале, где в пожаре погибли девушки, маркировка 12+ - РИА Новости, 22.07.2024
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18:28 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/mahachkala-1961304775.html
У квеста в Махачкале, где в пожаре погибли девушки, маркировка 12+
У квеста в Махачкале, где в пожаре погибли девушки, маркировка 12+ - РИА Новости, 22.07.2024
У квеста в Махачкале, где в пожаре погибли девушки, маркировка 12+
Сценарий игры в квест-парке в Махачкале, где произошел пожар с двумя погибшими, предполагает заковывание игроков в цепи и наручники, а участвовать могут дети от РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:28
2024-07-22T18:28
происшествия
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в квест-парке в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Сценарий игры в квест-парке в Махачкале, где произошел пожар с двумя погибшими, предполагает заковывание игроков в цепи и наручники, а участвовать могут дети от 12 лет, сообщается на сайте организации. Согласно сюжету игры, компания друзей отправилась в путешествие, но по пути у них ломается машина. В надежде найти помощь они заходят в дом на окраине леса. Хозяев нет, а на столе стоит еда. Решив дождаться хозяев, друзья садятся за стол и начинают есть, но вдруг понимают, что засыпают. "Как оказалось, вы попали в дом семьи техасского маньяка, у которого гостит не менее опасный маньяк — танцующий клоун Пеннивайз. Проснувшись, вы оказываетесь в цепях, наручниках, клетке и так далее. Ваша цель — успеть выбраться из дома раньше, чем маньяки вернутся за вами. У вас очень мало времени", – говорится в аннотации к квесту. На видео одного из предыдущих сеансов игры видно, как девушка, сидящая на стуле с закованными наручниками руками, громко кричит, пока аниматор машет перед ее лицом включенной бензопилой. К игре стоит возрастная маркировка "12+", одновременно могут участвовать от двух до 12 человек. В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии. После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.
https://ria.ru/20240722/kvest-1961248458.html
https://ria.ru/20240722/pogibshaya-1961234912.html
https://ria.ru/20240722/gosduma-1961227659.html
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), пожар в квест-парке в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в квест-парке в Махачкале
У квеста в Махачкале, где в пожаре погибли девушки, маркировка 12+

У квеста в Махачкале, где произошел пожар с двумя погибшими, маркировка 12+

© СК РоссииСотрудник СК России на месте пожара в квест-комнате в Махачкале
Сотрудник СК России на месте пожара в квест-комнате в Махачкале - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© СК России
Сотрудник СК России на месте пожара в квест-комнате в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Сценарий игры в квест-парке в Махачкале, где произошел пожар с двумя погибшими, предполагает заковывание игроков в цепи и наручники, а участвовать могут дети от 12 лет, сообщается на сайте организации.
Согласно сюжету игры, компания друзей отправилась в путешествие, но по пути у них ломается машина. В надежде найти помощь они заходят в дом на окраине леса. Хозяев нет, а на столе стоит еда. Решив дождаться хозяев, друзья садятся за стол и начинают есть, но вдруг понимают, что засыпают.
Допрос аниматора квеста, во время которого погибли две девушки - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Махачкале задержали аниматора квест-парка, где погибли две девушки
Вчера, 15:43
"Как оказалось, вы попали в дом семьи техасского маньяка, у которого гостит не менее опасный маньяк — танцующий клоун Пеннивайз. Проснувшись, вы оказываетесь в цепях, наручниках, клетке и так далее. Ваша цель — успеть выбраться из дома раньше, чем маньяки вернутся за вами. У вас очень мало времени", – говорится в аннотации к квесту.
На видео одного из предыдущих сеансов игры видно, как девушка, сидящая на стуле с закованными наручниками руками, громко кричит, пока аниматор машет перед ее лицом включенной бензопилой.
К игре стоит возрастная маркировка "12+", одновременно могут участвовать от двух до 12 человек.
Вход в квест-комнату в Махачкале, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Источник: одна из погибших при пожаре на квесте пыталась спасти подругу
Вчера, 15:07
В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии.
После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Госдуме призвали ввести ГОСТ для квестов
Вчера, 14:41
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в квест-парке в Махачкале
 
 
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