https://ria.ru/20240722/mahachkala-1961139316.html
В Махачкале девушка погибла при прохождении квеста
В Махачкале девушка погибла при прохождении квеста - РИА Новости, 22.07.2024
В Махачкале девушка погибла при прохождении квеста
Девушка погибла во время пожара при прохождении квеста в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:38
2024-07-22T09:38
2024-07-22T09:38
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Девушка погибла во время пожара при прохождении квеста в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. “В ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале случился пожар, в результате погибла девушка”, - сказал собеседник агентства. По данным пресс-службы прокуратуры республики, возгорание произошло в квест-комнате на улице Расула Гамзатова. В связи с произошедшим ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности организатора квест-игр.
https://ria.ru/20231102/kvest-1906956135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала
В Махачкале девушка погибла при прохождении квеста
В Махачкале при пожаре в квест-комнате погибла девушка
МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Девушка погибла во время пожара при прохождении квеста в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
“В ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале
случился пожар, в результате погибла девушка”, - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы прокуратуры республики, возгорание произошло в квест-комнате на улице Расула Гамзатова. В связи с произошедшим ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности организатора квест-игр.