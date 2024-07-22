https://ria.ru/20240722/mahachkala-1961139316.html

В Махачкале девушка погибла при прохождении квеста

В Махачкале девушка погибла при прохождении квеста - РИА Новости, 22.07.2024

В Махачкале девушка погибла при прохождении квеста

Девушка погибла во время пожара при прохождении квеста в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:38

2024-07-22T09:38

2024-07-22T09:38

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Девушка погибла во время пожара при прохождении квеста в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. “В ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале случился пожар, в результате погибла девушка”, - сказал собеседник агентства. По данным пресс-службы прокуратуры республики, возгорание произошло в квест-комнате на улице Расула Гамзатова. В связи с произошедшим ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности организатора квест-игр.

https://ria.ru/20231102/kvest-1906956135.html

махачкала

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала