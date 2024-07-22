https://ria.ru/20240722/kuzbass-1961199677.html

Госпитализированных среди заболевших норовирусом на Кузбассе нет

Госпитализированных среди заболевших норовирусом на Кузбассе нет - РИА Новости, 22.07.2024

Госпитализированных среди заболевших норовирусом на Кузбассе нет

Госпитализированных среди 40 зараженных норовирусом в железнодорожном санатории-профилактории Кузбасса "Магистраль" нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:13

2024-07-22T13:13

2024-07-22T13:13

происшествия

здоровье - общество

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Госпитализированных среди 40 зараженных норовирусом в железнодорожном санатории-профилактории Кузбасса "Магистраль" нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Ранее к врачам с острой кишечной инфекцией, предположительно из-за норовируса, обратились 25 отдыхающих в санатории детей от 10 до 12 лет. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В понедельник СУ СК по Кемеровской области уточнило, что заболели 39 детей и один взрослый. По постановлению Роспотребнадзора работа санатория приостановлена. "Все дети отправлены домой. Для организованного вывоза был назначен электропоезд по маршруту Гурьевск-Белово-Прокопьевск-Новокузнецк. Дети, которые были в контакте с заболевшими, отправлены индивидуальным трансфером. Некоторых родители забрали самостоятельно. По решению медиков, дети, находившиеся в медблоке лагеря, переведены на амбулаторное лечение. Они также отправлены домой. Госпитализированных нет", – сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240715/norovirus-1959705087.html

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кемеровская область

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происшествия, здоровье - общество, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)