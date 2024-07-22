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Госпитализированных среди заболевших норовирусом на Кузбассе нет - РИА Новости, 22.07.2024
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13:13 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kuzbass-1961199677.html
Госпитализированных среди заболевших норовирусом на Кузбассе нет
Госпитализированных среди заболевших норовирусом на Кузбассе нет - РИА Новости, 22.07.2024
Госпитализированных среди заболевших норовирусом на Кузбассе нет
Госпитализированных среди 40 зараженных норовирусом в железнодорожном санатории-профилактории Кузбасса "Магистраль" нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:13
2024-07-22T13:13
происшествия
здоровье - общество
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Госпитализированных среди 40 зараженных норовирусом в железнодорожном санатории-профилактории Кузбасса "Магистраль" нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Ранее к врачам с острой кишечной инфекцией, предположительно из-за норовируса, обратились 25 отдыхающих в санатории детей от 10 до 12 лет. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В понедельник СУ СК по Кемеровской области уточнило, что заболели 39 детей и один взрослый. По постановлению Роспотребнадзора работа санатория приостановлена. "Все дети отправлены домой. Для организованного вывоза был назначен электропоезд по маршруту Гурьевск-Белово-Прокопьевск-Новокузнецк. Дети, которые были в контакте с заболевшими, отправлены индивидуальным трансфером. Некоторых родители забрали самостоятельно. По решению медиков, дети, находившиеся в медблоке лагеря, переведены на амбулаторное лечение. Они также отправлены домой. Госпитализированных нет", – сообщили в пресс-службе.
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происшествия, здоровье - общество, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Госпитализированных среди заболевших норовирусом на Кузбассе нет

Госпитализированных среди 40 заболевших норовирусом в санатории на Кузбассе

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура Санаторий-профилакторий "Магистраль" в Кемеровской области
Санаторий-профилакторий Магистраль в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Санаторий-профилакторий "Магистраль" в Кемеровской области. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Госпитализированных среди 40 зараженных норовирусом в железнодорожном санатории-профилактории Кузбасса "Магистраль" нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Ранее к врачам с острой кишечной инфекцией, предположительно из-за норовируса, обратились 25 отдыхающих в санатории детей от 10 до 12 лет. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В понедельник СУ СК по Кемеровской области уточнило, что заболели 39 детей и один взрослый. По постановлению Роспотребнадзора работа санатория приостановлена.
«
"Все дети отправлены домой. Для организованного вывоза был назначен электропоезд по маршруту Гурьевск-Белово-Прокопьевск-Новокузнецк. Дети, которые были в контакте с заболевшими, отправлены индивидуальным трансфером. Некоторых родители забрали самостоятельно. По решению медиков, дети, находившиеся в медблоке лагеря, переведены на амбулаторное лечение. Они также отправлены домой. Госпитализированных нет", – сообщили в пресс-службе.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Евпатории 26 детей госпитализировали из-за норовирусной инфекции
15 июля, 10:26
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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