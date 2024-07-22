https://ria.ru/20240722/kuzbass-1961199677.html
Госпитализированных среди заболевших норовирусом на Кузбассе нет
Госпитализированных среди заболевших норовирусом на Кузбассе нет - РИА Новости, 22.07.2024
Госпитализированных среди заболевших норовирусом на Кузбассе нет
Госпитализированных среди 40 зараженных норовирусом в железнодорожном санатории-профилактории Кузбасса "Магистраль" нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:13
2024-07-22T13:13
2024-07-22T13:13
происшествия
здоровье - общество
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961023334_0:0:1076:605_1920x0_80_0_0_1e14ef2211ebb67d048e0ad8aeddf0f5.jpg
КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Госпитализированных среди 40 зараженных норовирусом в железнодорожном санатории-профилактории Кузбасса "Магистраль" нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Ранее к врачам с острой кишечной инфекцией, предположительно из-за норовируса, обратились 25 отдыхающих в санатории детей от 10 до 12 лет. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В понедельник СУ СК по Кемеровской области уточнило, что заболели 39 детей и один взрослый. По постановлению Роспотребнадзора работа санатория приостановлена. "Все дети отправлены домой. Для организованного вывоза был назначен электропоезд по маршруту Гурьевск-Белово-Прокопьевск-Новокузнецк. Дети, которые были в контакте с заболевшими, отправлены индивидуальным трансфером. Некоторых родители забрали самостоятельно. По решению медиков, дети, находившиеся в медблоке лагеря, переведены на амбулаторное лечение. Они также отправлены домой. Госпитализированных нет", – сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240715/norovirus-1959705087.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961023334_92:0:899:605_1920x0_80_0_0_7034a60b518026c4686a2910c4e2ffe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Госпитализированных среди заболевших норовирусом на Кузбассе нет
Госпитализированных среди 40 заболевших норовирусом в санатории на Кузбассе