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Магистрантка ТГУ выиграла грант на создание умного курятника - РИА Новости, 22.07.2024
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07:28 22.07.2024 (обновлено: 12:02 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kuryatnik-1961124189.html
Магистрантка ТГУ выиграла грант на создание умного курятника
Магистрантка ТГУ выиграла грант на создание умного курятника - РИА Новости, 22.07.2024
Магистрантка ТГУ выиграла грант на создание умного курятника
Магистрантка Передовой инженерной школы "Агробиотек" и факультета инновационных технологий Томского госуниверситета Оксана Базаева выиграла грант на создание... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:28
2024-07-22T12:02
экономика
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Магистрантка Передовой инженерной школы "Агробиотек" и факультета инновационных технологий Томского госуниверситета Оксана Базаева выиграла грант на создание управляемого со смартфона умного курятника, сообщили РИА Новости в понедельник в ТГУ. В вузе пояснили, что грант в сумме 1 миллион рублей девушка получит по итогам конкурса "Студенческий стартап" в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки РФ (из 7,7 тысячи заявок были отобраны 2 тысячи лучших). Проект направлен на создание "умных" систем содержания и выгула птицы для малых фермерских хозяйств и частных подворий. "В реалиях импортозамещения и развития агро-, бионаправлений в экономике страны заметен рост интереса к малым хозяйствам. Домашнее хозяйство всегда ассоциировалось с отличным качеством и доступностью, но в то же время на рынке, например, нет готового автоматизированного технологического решения для организации птичника "под ключ" с возможностью контроля в режиме реального времени", - рассказала автор проекта. По словам Базаевой, она вместе с командой планирует создать промышленный образец технологичного курятника с выгульными каналами, способного работать в автоматическом режиме в течение двух недель. "Умный" курятник будет включать деревянный птичник, выгульные каналы, контроллер управляемых процессов, а управлять им можно будет онлайн с помощью мобильного приложения. Сайт-конструктор поможет индивидуализировать проект под конкретного потребителя — с помощью готовых модулей. По словам магистрантки, проект поможет уменьшить заболеваемость у птиц, повысить их яйценоскость. Для человека он даст экономию времени на уход и содержание птицы при здоровом питании, а для государства — развитие малых форм сельского хозяйства и возможность создания малых фермерских хозяйств. В ближайшее время Базаева планирует собрать команду, арендовать помещение и приступить к разработке опытного образца. Она планирует защитить диплом в формате стартапа.
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экономика, россия, технологии
Экономика, Россия, Технологии
Магистрантка ТГУ выиграла грант на создание умного курятника

Магистрантка ТГУ Оксана Базаева выиграла грант на создание умного курятника

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Куриные яйца. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Магистрантка Передовой инженерной школы "Агробиотек" и факультета инновационных технологий Томского госуниверситета Оксана Базаева выиграла грант на создание управляемого со смартфона умного курятника, сообщили РИА Новости в понедельник в ТГУ.
В вузе пояснили, что грант в сумме 1 миллион рублей девушка получит по итогам конкурса "Студенческий стартап" в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки РФ (из 7,7 тысячи заявок были отобраны 2 тысячи лучших). Проект направлен на создание "умных" систем содержания и выгула птицы для малых фермерских хозяйств и частных подворий.
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"В реалиях импортозамещения и развития агро-, бионаправлений в экономике страны заметен рост интереса к малым хозяйствам. Домашнее хозяйство всегда ассоциировалось с отличным качеством и доступностью, но в то же время на рынке, например, нет готового автоматизированного технологического решения для организации птичника "под ключ" с возможностью контроля в режиме реального времени", - рассказала автор проекта.
По словам Базаевой, она вместе с командой планирует создать промышленный образец технологичного курятника с выгульными каналами, способного работать в автоматическом режиме в течение двух недель. "Умный" курятник будет включать деревянный птичник, выгульные каналы, контроллер управляемых процессов, а управлять им можно будет онлайн с помощью мобильного приложения. Сайт-конструктор поможет индивидуализировать проект под конкретного потребителя — с помощью готовых модулей.
По словам магистрантки, проект поможет уменьшить заболеваемость у птиц, повысить их яйценоскость. Для человека он даст экономию времени на уход и содержание птицы при здоровом питании, а для государства — развитие малых форм сельского хозяйства и возможность создания малых фермерских хозяйств.
В ближайшее время Базаева планирует собрать команду, арендовать помещение и приступить к разработке опытного образца. Она планирует защитить диплом в формате стартапа.
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