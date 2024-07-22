https://ria.ru/20240722/kuryatnik-1961124189.html
Магистрантка ТГУ выиграла грант на создание умного курятника
Магистрантка ТГУ выиграла грант на создание умного курятника - РИА Новости, 22.07.2024
Магистрантка ТГУ выиграла грант на создание умного курятника
Магистрантка Передовой инженерной школы "Агробиотек" и факультета инновационных технологий Томского госуниверситета Оксана Базаева выиграла грант на создание... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:28
2024-07-22T07:28
2024-07-22T12:02
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Магистрантка Передовой инженерной школы "Агробиотек" и факультета инновационных технологий Томского госуниверситета Оксана Базаева выиграла грант на создание управляемого со смартфона умного курятника, сообщили РИА Новости в понедельник в ТГУ. В вузе пояснили, что грант в сумме 1 миллион рублей девушка получит по итогам конкурса "Студенческий стартап" в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки РФ (из 7,7 тысячи заявок были отобраны 2 тысячи лучших). Проект направлен на создание "умных" систем содержания и выгула птицы для малых фермерских хозяйств и частных подворий. "В реалиях импортозамещения и развития агро-, бионаправлений в экономике страны заметен рост интереса к малым хозяйствам. Домашнее хозяйство всегда ассоциировалось с отличным качеством и доступностью, но в то же время на рынке, например, нет готового автоматизированного технологического решения для организации птичника "под ключ" с возможностью контроля в режиме реального времени", - рассказала автор проекта. По словам Базаевой, она вместе с командой планирует создать промышленный образец технологичного курятника с выгульными каналами, способного работать в автоматическом режиме в течение двух недель. "Умный" курятник будет включать деревянный птичник, выгульные каналы, контроллер управляемых процессов, а управлять им можно будет онлайн с помощью мобильного приложения. Сайт-конструктор поможет индивидуализировать проект под конкретного потребителя — с помощью готовых модулей. По словам магистрантки, проект поможет уменьшить заболеваемость у птиц, повысить их яйценоскость. Для человека он даст экономию времени на уход и содержание птицы при здоровом питании, а для государства — развитие малых форм сельского хозяйства и возможность создания малых фермерских хозяйств. В ближайшее время Базаева планирует собрать команду, арендовать помещение и приступить к разработке опытного образца. Она планирует защитить диплом в формате стартапа.
https://ria.ru/20240607/fas-1951335745.html
https://ria.ru/20240618/proizvodstvo-1953817358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, технологии
Экономика, Россия, Технологии
Магистрантка ТГУ выиграла грант на создание умного курятника
Магистрантка ТГУ Оксана Базаева выиграла грант на создание умного курятника
НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Магистрантка Передовой инженерной школы "Агробиотек" и факультета инновационных технологий Томского госуниверситета Оксана Базаева выиграла грант на создание управляемого со смартфона умного курятника, сообщили РИА Новости в понедельник в ТГУ.
В вузе пояснили, что грант в сумме 1 миллион рублей девушка получит по итогам конкурса "Студенческий стартап" в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки РФ
(из 7,7 тысячи заявок были отобраны 2 тысячи лучших). Проект направлен на создание "умных" систем содержания и выгула птицы для малых фермерских хозяйств и частных подворий.
"В реалиях импортозамещения и развития агро-, бионаправлений в экономике страны заметен рост интереса к малым хозяйствам. Домашнее хозяйство всегда ассоциировалось с отличным качеством и доступностью, но в то же время на рынке, например, нет готового автоматизированного технологического решения для организации птичника "под ключ" с возможностью контроля в режиме реального времени", - рассказала автор проекта.
По словам Базаевой, она вместе с командой планирует создать промышленный образец технологичного курятника с выгульными каналами, способного работать в автоматическом режиме в течение двух недель. "Умный" курятник будет включать деревянный птичник, выгульные каналы, контроллер управляемых процессов, а управлять им можно будет онлайн с помощью мобильного приложения. Сайт-конструктор поможет индивидуализировать проект под конкретного потребителя — с помощью готовых модулей.
По словам магистрантки, проект поможет уменьшить заболеваемость у птиц, повысить их яйценоскость. Для человека он даст экономию времени на уход и содержание птицы при здоровом питании, а для государства — развитие малых форм сельского хозяйства и возможность создания малых фермерских хозяйств.
В ближайшее время Базаева планирует собрать команду, арендовать помещение и приступить к разработке опытного образца. Она планирует защитить диплом в формате стартапа.