https://ria.ru/20240722/kuryatnik-1961124189.html

Магистрантка ТГУ выиграла грант на создание умного курятника

Магистрантка ТГУ выиграла грант на создание умного курятника - РИА Новости, 22.07.2024

Магистрантка ТГУ выиграла грант на создание умного курятника

Магистрантка Передовой инженерной школы "Агробиотек" и факультета инновационных технологий Томского госуниверситета Оксана Базаева выиграла грант на создание... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:28

2024-07-22T07:28

2024-07-22T12:02

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россия

технологии

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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Магистрантка Передовой инженерной школы "Агробиотек" и факультета инновационных технологий Томского госуниверситета Оксана Базаева выиграла грант на создание управляемого со смартфона умного курятника, сообщили РИА Новости в понедельник в ТГУ. В вузе пояснили, что грант в сумме 1 миллион рублей девушка получит по итогам конкурса "Студенческий стартап" в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки РФ (из 7,7 тысячи заявок были отобраны 2 тысячи лучших). Проект направлен на создание "умных" систем содержания и выгула птицы для малых фермерских хозяйств и частных подворий. "В реалиях импортозамещения и развития агро-, бионаправлений в экономике страны заметен рост интереса к малым хозяйствам. Домашнее хозяйство всегда ассоциировалось с отличным качеством и доступностью, но в то же время на рынке, например, нет готового автоматизированного технологического решения для организации птичника "под ключ" с возможностью контроля в режиме реального времени", - рассказала автор проекта. По словам Базаевой, она вместе с командой планирует создать промышленный образец технологичного курятника с выгульными каналами, способного работать в автоматическом режиме в течение двух недель. "Умный" курятник будет включать деревянный птичник, выгульные каналы, контроллер управляемых процессов, а управлять им можно будет онлайн с помощью мобильного приложения. Сайт-конструктор поможет индивидуализировать проект под конкретного потребителя — с помощью готовых модулей. По словам магистрантки, проект поможет уменьшить заболеваемость у птиц, повысить их яйценоскость. Для человека он даст экономию времени на уход и содержание птицы при здоровом питании, а для государства — развитие малых форм сельского хозяйства и возможность создания малых фермерских хозяйств. В ближайшее время Базаева планирует собрать команду, арендовать помещение и приступить к разработке опытного образца. Она планирует защитить диплом в формате стартапа.

https://ria.ru/20240607/fas-1951335745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, технологии