https://ria.ru/20240722/kurs-1961284249.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник - РИА Новости, 22.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 5,95 копейки, до 11,974 рубля, курс доллара - на 24,01 копейки, до 87,7805 рубля,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:24
2024-07-22T17:24
2024-07-22T17:29
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 5,95 копейки, до 11,974 рубля, курс доллара - на 24,01 копейки, до 87,7805 рубля, евро - на 27,8 копейки, до 95,7591 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня на вторник — 11,97 рубля, доллара — 87,78, евро — 95,76