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Володин осудил политику США в отношении Кубы
Володин осудил политику США в отношении Кубы - РИА Новости, 22.07.2024
Володин осудил политику США в отношении Кубы
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что такие как президент США Джо Байден - они приходят и уходят, а Куба есть и будет. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:04
2024-07-22T00:04
2024-07-22T08:28
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ГАВАНА, 22 июл - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что такие как президент США Джо Байден - они приходят и уходят, а Куба есть и будет. Володин встретился со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом. "Байдены - они приходят и уходят. А Куба есть и будет", - сказал Володин. Председатель ГД осудил политику США в отношении Кубы — экономическую блокаду республики и ее включение в список Государственного департамента США стран-спонсоров терроризма. По его словам, с Байдена обязательно спросят за эти преступления, "как спросили с него избиратели, и он признал капитуляцию, еще не принимая участия в выборах, понимая, что натворил много проблем". Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.
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Володин и делегация ГД на встрече с Эстебаном Ласо Эрнандесом в Гаване
«Байдены - они приходят и уходят. А Куба есть и будет». Володин и делегация ГД в Гаване провели двустороннюю встречу со спикером нацассамблеи народной власти и госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом и осудили политику США в отношении этой страны - ее экономическую блокаду и включение в список госдепа стран-спонсоров терроризма.
2024-07-22T00:04
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в мире, сша, куба, вячеслав володин, джо байден, госдума рф
В мире, США, Куба, Вячеслав Володин, Джо Байден, Госдума РФ
Володин осудил политику США в отношении Кубы
Володин: такие как Байден, приходят и уходят, а Куба есть и будет
ГАВАНА, 22 июл - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что такие как президент США Джо Байден - они приходят и уходят, а Куба есть и будет.
Володин встретился со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.
"Байдены - они приходят и уходят. А Куба есть и будет", - сказал Володин.
Председатель ГД осудил политику США в отношении Кубы — экономическую блокаду республики и ее включение в список Государственного департамента США стран-спонсоров терроризма.
По его словам, с Байдена обязательно спросят за эти преступления, "как спросили с него избиратели, и он признал капитуляцию, еще не принимая участия в выборах, понимая, что натворил много проблем".
Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.