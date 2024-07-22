https://ria.ru/20240722/kuba-1961101155.html

Володин осудил политику США в отношении Кубы

Володин осудил политику США в отношении Кубы - РИА Новости, 22.07.2024

Володин осудил политику США в отношении Кубы

Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что такие как президент США Джо Байден - они приходят и уходят, а Куба есть и будет. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T00:04

2024-07-22T00:04

2024-07-22T08:28

в мире

сша

куба

вячеслав володин

джо байден

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961127283_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_995c708c7c87116d1bfd3d0d35b7bbab.jpg

ГАВАНА, 22 июл - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что такие как президент США Джо Байден - они приходят и уходят, а Куба есть и будет. Володин встретился со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом. "Байдены - они приходят и уходят. А Куба есть и будет", - сказал Володин. Председатель ГД осудил политику США в отношении Кубы — экономическую блокаду республики и ее включение в список Государственного департамента США стран-спонсоров терроризма. По его словам, с Байдена обязательно спросят за эти преступления, "как спросили с него избиратели, и он признал капитуляцию, еще не принимая участия в выборах, понимая, что натворил много проблем". Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.

https://ria.ru/20240712/ssha-1959127197.html

сша

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Володин и делегация ГД на встрече с Эстебаном Ласо Эрнандесом в Гаване «Байдены - они приходят и уходят. А Куба есть и будет». Володин и делегация ГД в Гаване провели двустороннюю встречу со спикером нацассамблеи народной власти и госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом и осудили политику США в отношении этой страны - ее экономическую блокаду и включение в список госдепа стран-спонсоров терроризма. 2024-07-22T00:04 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, куба, вячеслав володин, джо байден, госдума рф