https://ria.ru/20240722/kriminal-1961147463.html

В Москве наркоман поджег квартиру с матерью и бабушкой

В Москве наркоман поджег квартиру с матерью и бабушкой - РИА Новости, 22.07.2024

В Москве наркоман поджег квартиру с матерью и бабушкой

Наркозависимый мужчина поджег дверь квартиры на востоке Москвы, в которой находились его мать и бабушка, обе женщины погибли, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:13

2024-07-22T10:13

2024-07-22T10:13

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наркозависимый мужчина поджег дверь квартиры на востоке Москвы, в которой находились его мать и бабушка, обе женщины погибли, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "По данным следствия, 22 июля 2024 года фигурант, находясь в подъезде жилого дома, расположенного на улице Краснобогатырской в городе Москве, заблокировал и поджег дверь квартиры, где находились его мать и бабушка. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения. "Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. Им оказался наркозависимый родственник потерпевших. В ближайшее время следователи приступят к его допросу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240215/ubiystvo-1927608043.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)