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В Москве наркоман поджег квартиру с матерью и бабушкой - РИА Новости, 22.07.2024
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10:13 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kriminal-1961147463.html
В Москве наркоман поджег квартиру с матерью и бабушкой
В Москве наркоман поджег квартиру с матерью и бабушкой - РИА Новости, 22.07.2024
В Москве наркоман поджег квартиру с матерью и бабушкой
Наркозависимый мужчина поджег дверь квартиры на востоке Москвы, в которой находились его мать и бабушка, обе женщины погибли, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:13
2024-07-22T10:13
происшествия
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россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наркозависимый мужчина поджег дверь квартиры на востоке Москвы, в которой находились его мать и бабушка, обе женщины погибли, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "По данным следствия, 22 июля 2024 года фигурант, находясь в подъезде жилого дома, расположенного на улице Краснобогатырской в городе Москве, заблокировал и поджег дверь квартиры, где находились его мать и бабушка. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения. "Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. Им оказался наркозависимый родственник потерпевших. В ближайшее время следователи приступят к его допросу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240215/ubiystvo-1927608043.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве наркоман поджег квартиру с матерью и бабушкой

Наркоман поджег дверь квартиры, где находились его мать и бабушка

© Фото : ГСУ СК России по МосквеНаркозависимый мужчина поджег дверь квартиры на востоке Москвы
Наркозависимый мужчина поджег дверь квартиры на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : ГСУ СК России по Москве
Наркозависимый мужчина поджег дверь квартиры на востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наркозависимый мужчина поджег дверь квартиры на востоке Москвы, в которой находились его мать и бабушка, обе женщины погибли, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"По данным следствия, 22 июля 2024 года фигурант, находясь в подъезде жилого дома, расположенного на улице Краснобогатырской в городе Москве, заблокировал и поджег дверь квартиры, где находились его мать и бабушка. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения.
«
"Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. Им оказался наркозависимый родственник потерпевших. В ближайшее время следователи приступят к его допросу", - добавляется в сообщении.
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