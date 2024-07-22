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В Кремле прокомментировали снятие Байдена с президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
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12:42 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kreml-1961188828.html
В Кремле прокомментировали снятие Байдена с президентской гонки
В Кремле прокомментировали снятие Байдена с президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
В Кремле прокомментировали снятие Байдена с президентской гонки
Не России давать оценку решениям президента США Джозефа Байдена, это должно заботить американских избирателей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:42
2024-07-22T12:42
россия
сша
дмитрий песков
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Не России давать оценку решениям президента США Джозефа Байдена, это должно заботить американских избирателей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не нам давать оценку решениям действующего президента и кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о снятии Байденом своей кандидатуры с президентской гонки в США.
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россия, сша, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024
Россия, США, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024
В Кремле прокомментировали снятие Байдена с президентской гонки

Песков: не нам давать оценку решениям президента США Джо Байдена

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Не России давать оценку решениям президента США Джозефа Байдена, это должно заботить американских избирателей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не нам давать оценку решениям действующего президента и кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о снятии Байденом своей кандидатуры с президентской гонки в США.
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