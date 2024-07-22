https://ria.ru/20240722/krasnogorovka-1961161785.html

Пушилин рассказал о продвижении войск в Красногоровке

Пушилин рассказал о продвижении войск в Красногоровке - РИА Новости, 22.07.2024

Пушилин рассказал о продвижении войск в Красногоровке

Российские войска ежедневно продвигаются в Красногоровке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:05

2024-07-22T11:05

2024-07-22T12:00

специальная военная операция на украине

красногоровка

донецкая народная республика

авдеевка

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские войска ежедневно продвигаются в Красногоровке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Если говорить про Красногоровку, это следующий относительно крупный населенный пункт после Авдеевки, так стоит расценивать, освобождение которого мы ждем. Бои там еще, к сожалению, продолжаются, еще противник сопротивляется. Но ежедневно мы видим, что освобождаются новые улицы, новые дома и противник изгоняется с территории населенного пункта", — сказал руководитель региона. Красногоровка расположена в 26 километрах от Донецка. Это важный логистический узел обороны ВСУ на Донецком направлении. В Красногоровке, помимо промышленных производств, находятся базы ВСУ по ремонту поврежденной техники.Как рассказал накануне заместитель командира 5-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России с позывным Мамай, освобождение Красногоровки близится к завершению. Обстановка в городе стабильная, управляемая, но напряженная.По словам военного, которые распространило Минобороны, город почти полностью освобожден, остаются считаные улицы.

https://ria.ru/20240721/rossiya-1961021314.html

https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929469112.html

красногоровка

донецкая народная республика

авдеевка

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Кадры штурма огневых позиций ВСУ в Красногоровке Кадры штурма огневых позиций ВСУ в Красногоровке 2024-07-22T11:05 true PT1M09S

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Варвара Скокшина

красногоровка, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность