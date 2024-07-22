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Пушилин рассказал о продвижении войск в Красногоровке - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 22.07.2024 (обновлено: 12:00 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/krasnogorovka-1961161785.html
Пушилин рассказал о продвижении войск в Красногоровке
Пушилин рассказал о продвижении войск в Красногоровке - РИА Новости, 22.07.2024
Пушилин рассказал о продвижении войск в Красногоровке
Российские войска ежедневно продвигаются в Красногоровке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:05
2024-07-22T12:00
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
авдеевка
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские войска ежедневно продвигаются в Красногоровке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Если говорить про Красногоровку, это следующий относительно крупный населенный пункт после Авдеевки, так стоит расценивать, освобождение которого мы ждем. Бои там еще, к сожалению, продолжаются, еще противник сопротивляется. Но ежедневно мы видим, что освобождаются новые улицы, новые дома и противник изгоняется с территории населенного пункта", — сказал руководитель региона. Красногоровка расположена в 26 километрах от Донецка. Это важный логистический узел обороны ВСУ на Донецком направлении. В Красногоровке, помимо промышленных производств, находятся базы ВСУ по ремонту поврежденной техники.Как рассказал накануне заместитель командира 5-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России с позывным Мамай, освобождение Красногоровки близится к завершению. Обстановка в городе стабильная, управляемая, но напряженная.По словам военного, которые распространило Минобороны, город почти полностью освобожден, остаются считаные улицы.
https://ria.ru/20240721/rossiya-1961021314.html
https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929469112.html
красногоровка
донецкая народная республика
авдеевка
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Кадры штурма огневых позиций ВСУ в Красногоровке
Кадры штурма огневых позиций ВСУ в Красногоровке
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красногоровка, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал о продвижении войск в Красногоровке

Пушилин: российские войска ежедневно освобождают новые дома в Красногоровке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские войска ежедневно продвигаются в Красногоровке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Если говорить про Красногоровку, это следующий относительно крупный населенный пункт после Авдеевки, так стоит расценивать, освобождение которого мы ждем. Бои там еще, к сожалению, продолжаются, еще противник сопротивляется. Но ежедневно мы видим, что освобождаются новые улицы, новые дома и противник изгоняется с территории населенного пункта", — сказал руководитель региона.
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Красногоровка расположена в 26 километрах от Донецка. Это важный логистический узел обороны ВСУ на Донецком направлении. В Красногоровке, помимо промышленных производств, находятся базы ВСУ по ремонту поврежденной техники.
Как рассказал накануне заместитель командира 5-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России с позывным Мамай, освобождение Красногоровки близится к завершению. Обстановка в городе стабильная, управляемая, но напряженная.
По словам военного, которые распространило Минобороны, город почти полностью освобожден, остаются считаные улицы.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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