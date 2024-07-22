Рейтинг@Mail.ru
В Конгрессе обвинили главу Секретной службы США в некомпетентности - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kongress-1961305470.html
В Конгрессе обвинили главу Секретной службы США в некомпетентности
В Конгрессе обвинили главу Секретной службы США в некомпетентности - РИА Новости, 22.07.2024
В Конгрессе обвинили главу Секретной службы США в некомпетентности
Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X обвинила главу секретной службы США Кимберли Читл в некомпетентности и предположила, что та может... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:31
2024-07-22T18:31
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
марджори тейлор грин
покушение на дональда трампа
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959988494_0:107:2606:1573_1920x0_80_0_0_b9e31c3903c91f95b9fe386d39be3012.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X обвинила главу секретной службы США Кимберли Читл в некомпетентности и предположила, что та может быть причастна к покушению на экс-президента Дональда Трампа. &quot;Я никогда в своей жизни не видела более некомпетентную женщину. Читл стоило уйти в отставку. Вместо этого она покрывает всё, отказываясь отвечать на вопросы и передавать информацию. Она может не просто быть некомпетентной. Она может быть соучастницей&quot;, - написала Грин.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240716/usa-1959907756.html
https://ria.ru/20240722/tramp-1961284619.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959988494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f4b78a30606d160522e388bd9477877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, марджори тейлор грин, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
В Конгрессе обвинили главу Секретной службы США в некомпетентности

Конгрессвумен Грин обвинила главу секретной службы США Читл в некомпетентности

© AP Photo / Morry GashГлава Секретной службы США Кимберли Читл
Глава Секретной службы США Кимберли Читл - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Morry Gash
Глава Секретной службы США Кимберли Читл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X обвинила главу секретной службы США Кимберли Читл в некомпетентности и предположила, что та может быть причастна к покушению на экс-президента Дональда Трампа.

На слушаниях в конгрессе в понедельник Читл заявила, что перед покушением на Трампа 13 июля появилась информация о "подозрительном человеке", но не об опасности. Она также признала, что попытка покушения стала самым большим провалом американской секретной службы за десятилетия.

Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа
16 июля, 02:06
«

"Я никогда в своей жизни не видела более некомпетентную женщину. Читл стоило уйти в отставку. Вместо этого она покрывает всё, отказываясь отвечать на вопросы и передавать информацию. Она может не просто быть некомпетентной. Она может быть соучастницей", - написала Грин.

На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Секретная служба США признала провал из-за покушения на Трампа
Вчера, 17:25
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампМарджори Тейлор ГринПокушение на Дональда ТрампаВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала