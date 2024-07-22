https://ria.ru/20240722/kongress-1961305470.html

В Конгрессе обвинили главу Секретной службы США в некомпетентности

В Конгрессе обвинили главу Секретной службы США в некомпетентности - РИА Новости, 22.07.2024

В Конгрессе обвинили главу Секретной службы США в некомпетентности

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X обвинила главу секретной службы США Кимберли Читл в некомпетентности и предположила, что та может... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:31

2024-07-22T18:31

2024-07-22T18:31

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X обвинила главу секретной службы США Кимберли Читл в некомпетентности и предположила, что та может быть причастна к покушению на экс-президента Дональда Трампа. "Я никогда в своей жизни не видела более некомпетентную женщину. Читл стоило уйти в отставку. Вместо этого она покрывает всё, отказываясь отвечать на вопросы и передавать информацию. Она может не просто быть некомпетентной. Она может быть соучастницей", - написала Грин.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240716/usa-1959907756.html

https://ria.ru/20240722/tramp-1961284619.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, марджори тейлор грин, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024