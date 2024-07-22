В Конгрессе обвинили главу Секретной службы США в некомпетентности
Конгрессвумен Грин обвинила главу секретной службы США Читл в некомпетентности
© AP Photo / Morry GashГлава Секретной службы США Кимберли Читл
© AP Photo / Morry Gash
Глава Секретной службы США Кимберли Читл. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X обвинила главу секретной службы США Кимберли Читл в некомпетентности и предположила, что та может быть причастна к покушению на экс-президента Дональда Трампа.
На слушаниях в конгрессе в понедельник Читл заявила, что перед покушением на Трампа 13 июля появилась информация о "подозрительном человеке", но не об опасности. Она также признала, что попытка покушения стала самым большим провалом американской секретной службы за десятилетия.
«
"Я никогда в своей жизни не видела более некомпетентную женщину. Читл стоило уйти в отставку. Вместо этого она покрывает всё, отказываясь отвечать на вопросы и передавать информацию. Она может не просто быть некомпетентной. Она может быть соучастницей", - написала Грин.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.