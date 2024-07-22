https://ria.ru/20240722/kitaj-1961172948.html

Китай заявил о готовности защищать свои интересы в случае новых санкций США

Китай заявил о готовности защищать свои интересы в случае новых санкций США - РИА Новости, 22.07.2024

Китай заявил о готовности защищать свои интересы в случае новых санкций США

Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций, примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов, заявила на брифинге в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:05

2024-07-22T12:05

2024-07-22T12:05

в мире

китай

сша

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мао нин

джейк салливан

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ПЕКИН, 22 июл - РИА Новости. Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций, примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о планах США ввести новые санкции против Китая "из-за связей с Россией". "Мы решительно выступаем против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции длиной руки (экстерриториального распространения своего законодательства - прим.) и примем все необходимые меры для защиты наших законных прав и интересов", - сказала Мао Нин, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении китайских компаний, которые якобы "поддерживают военные действия России на Украине".Дипломат подчеркнула, что Китай и Россия являются крупными суверенными странами, и нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству и угрозам извне. Мао Нин отметила, что США следует предпринять практические действия для политического разрешения украинского кризиса, а не перекладывать ответственность на Китай и сеять раздор в отношениях между КНР и другими государствами. Китай, как подчеркнула дипломат, не является стороной украинского кризиса, Пекин активно продвигает мирные переговоры и привержен политическому решению кризиса.

https://ria.ru/20240721/vuchich--1961100802.html

https://ria.ru/20240613/kitay-1952547999.html

китай

сша

россия

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в мире, китай, сша, россия, мао нин, джейк салливан