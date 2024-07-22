https://ria.ru/20240722/kharris-1961174900.html

СМИ назвали любую попытку соперничать с Харрис политическим самоубийством

СМИ назвали любую попытку соперничать с Харрис политическим самоубийством - РИА Новости, 22.07.2024

СМИ назвали любую попытку соперничать с Харрис политическим самоубийством

Любой представитель Демократической партии США, который попытается вступить в борьбу с вице-президентом Камалой Харрис за возможность стать кандидатом на пост... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:14

2024-07-22T12:14

2024-07-22T12:27

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камала харрис

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Любой представитель Демократической партии США, который попытается вступить в борьбу с вице-президентом Камалой Харрис за возможность стать кандидатом на пост президента, совершит политическое самоубийство, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа". По словам ведущей телеканала, источники пока не видят в партии конкурента, который мог бы выступить на равных с Харрис. "Любой..., кто будет стремиться бросить ей (Харрис) вызов (в ходе съезда демократов), совершит политическое самоубийство", - добавила она, указав на то, что вице-президент получила поддержку Байдена.

https://ria.ru/20240722/kharris-1961131399.html

https://ria.ru/20240722/kharris-1961172378.html

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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024