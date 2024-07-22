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СМИ назвали любую попытку соперничать с Харрис политическим самоубийством - РИА Новости, 22.07.2024
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12:14 22.07.2024 (обновлено: 12:27 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kharris-1961174900.html
СМИ назвали любую попытку соперничать с Харрис политическим самоубийством
СМИ назвали любую попытку соперничать с Харрис политическим самоубийством - РИА Новости, 22.07.2024
СМИ назвали любую попытку соперничать с Харрис политическим самоубийством
Любой представитель Демократической партии США, который попытается вступить в борьбу с вице-президентом Камалой Харрис за возможность стать кандидатом на пост... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:14
2024-07-22T12:27
в мире
сша
камала харрис
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Любой представитель Демократической партии США, который попытается вступить в борьбу с вице-президентом Камалой Харрис за возможность стать кандидатом на пост президента, совершит политическое самоубийство, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа". По словам ведущей телеканала, источники пока не видят в партии конкурента, который мог бы выступить на равных с Харрис. "Любой..., кто будет стремиться бросить ей (Харрис) вызов (в ходе съезда демократов), совершит политическое самоубийство", - добавила она, указав на то, что вице-президент получила поддержку Байдена.
https://ria.ru/20240722/kharris-1961131399.html
https://ria.ru/20240722/kharris-1961172378.html
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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ назвали любую попытку соперничать с Харрис политическим самоубийством

CBS: любой демократ, соперничая с Харрис, совершит политическое самоубийство

© AP Photo / Justin Sullivan/PoolКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Justin Sullivan/Pool
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Любой представитель Демократической партии США, который попытается вступить в борьбу с вице-президентом Камалой Харрис за возможность стать кандидатом на пост президента, совершит политическое самоубийство, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
СМИ назвали четыре возможных кандидата в вице-президенты при Харрис
09:06
По словам ведущей телеканала, источники пока не видят в партии конкурента, который мог бы выступить на равных с Харрис.
"Любой..., кто будет стремиться бросить ей (Харрис) вызов (в ходе съезда демократов), совершит политическое самоубийство", - добавила она, указав на то, что вице-президент получила поддержку Байдена.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Более 500 делегатов съезда демократов поддержали Харрис, сообщил CNN
12:02
 
В миреСШАКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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