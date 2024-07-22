https://ria.ru/20240722/kapremont-1961125402.html

В Москве фасады 350 домов приведут в порядок в 2024 году

В Москве фасады 350 домов приведут в порядок в 2024 году - РИА Новости, 22.07.2024

В Москве фасады 350 домов приведут в порядок в 2024 году

Фасады 350 домов приведут в порядок в рамках программы капитального ремонта в Москве в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:43

2024-07-22T07:43

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фасады 350 домов приведут в порядок в рамках программы капитального ремонта в Москве в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году в рамках столичной программы капитального ремонта в городе приведут в порядок фасады 350 домов, построенных по проектам типовых серий", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы уже ведутся в зданиях на улицах Ивана Франко, построенного по проекту серии П-55 , и Шипиловской, построенного по проекту серии II-49.

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городское хозяйство москвы, москва, общество