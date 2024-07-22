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Кандидат в президенты США сравнил Байдена и Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
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09:30 22.07.2024 (обновлено: 09:37 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kandidat-1961137260.html
Кандидат в президенты США сравнил Байдена и Харрис
Кандидат в президенты США сравнил Байдена и Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
Кандидат в президенты США сравнил Байдена и Харрис
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что политическая позиция вице-президента Камалы Харрис ничем не отличается от позиции... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:30
2024-07-22T09:37
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что политическая позиция вице-президента Камалы Харрис ничем не отличается от позиции президента Джо Байдена. Трансляцию пресс-конференции вело агентство Ассошиэйтед Пресс в YouTube."Нынешняя политика Байдена - это и есть Камала Харрис, которая никогда не озвучивала, что существует какая-либо разница между ней и президентом Байденом", - заявил Кеннеди-младший в воскресенье.Он также добавил, что Харрис совершенно не пользуется популярностью внутри собственной партии, однако, скорее всего, демократы выдвинут ее кандидатуру, поскольку таким образом проще всего "удержать деньги". Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, роберт кеннеди, youtube
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Роберт Кеннеди, YouTube
Кандидат в президенты США сравнил Байдена и Харрис

Кеннеди-младший: политика Харрис ничем не отличается от позиции Байдена

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден и Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что политическая позиция вице-президента Камалы Харрис ничем не отличается от позиции президента Джо Байдена. Трансляцию пресс-конференции вело агентство Ассошиэйтед Пресс в YouTube.
«
"Нынешняя политика Байдена - это и есть Камала Харрис, которая никогда не озвучивала, что существует какая-либо разница между ней и президентом Байденом", - заявил Кеннеди-младший в воскресенье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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Он также добавил, что Харрис совершенно не пользуется популярностью внутри собственной партии, однако, скорее всего, демократы выдвинут ее кандидатуру, поскольку таким образом проще всего "удержать деньги".
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис
16 июля, 04:08
 
В миреСШАКамала ХаррисДжо БайденРоберт КеннедиYouTube
 
 
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