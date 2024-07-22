https://ria.ru/20240722/kandidat-1961137260.html

Кандидат в президенты США сравнил Байдена и Харрис

Кандидат в президенты США сравнил Байдена и Харрис - РИА Новости, 22.07.2024

Кандидат в президенты США сравнил Байдена и Харрис

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что политическая позиция вице-президента Камалы Харрис ничем не отличается от позиции... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:30

2024-07-22T09:30

2024-07-22T09:37

в мире

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камала харрис

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что политическая позиция вице-президента Камалы Харрис ничем не отличается от позиции президента Джо Байдена. Трансляцию пресс-конференции вело агентство Ассошиэйтед Пресс в YouTube."Нынешняя политика Байдена - это и есть Камала Харрис, которая никогда не озвучивала, что существует какая-либо разница между ней и президентом Байденом", - заявил Кеннеди-младший в воскресенье.Он также добавил, что Харрис совершенно не пользуется популярностью внутри собственной партии, однако, скорее всего, демократы выдвинут ее кандидатуру, поскольку таким образом проще всего "удержать деньги". Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

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в мире, сша, камала харрис, джо байден, роберт кеннеди, youtube