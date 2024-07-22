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В Абыйский район Якутии направлены дополнительные пожарные - РИА Новости, 22.07.2024
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14:45 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/jakutija-1961229177.html
В Абыйский район Якутии направлены дополнительные пожарные
В Абыйский район Якутии направлены дополнительные пожарные - РИА Новости, 22.07.2024
В Абыйский район Якутии направлены дополнительные пожарные
Дополнительные силы огнеборцев стягиваются на тушение пожаров в Абыйском районе Якутии, где огонь подходит к поселкам Белая Гора и Кенг-Кюель, сообщает первый... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:45
2024-07-22T14:45
происшествия
россия
якутск
дмитрий садовник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
полярные авиалинии
ми-8 амтш
ан-26
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Дополнительные силы огнеборцев стягиваются на тушение пожаров в Абыйском районе Якутии, где огонь подходит к поселкам Белая Гора и Кенг-Кюель, сообщает первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале. По словам Садовникова, в район на вертолете МЧС России с водосливным устройством в понедельник прибыли 10 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Покровского авиаотделения ГБУ "Авиалесоохрана". Их направили в Кенг-Кюель, заодно в превентивных целях Ми-8 эвакуировал оттуда 27 человек – пожилых, маломобильных граждан, жителей с хроническими заболеваниями. "Буквально сейчас из Якутска в Абый еще вылетает самолет Ан-26 "Полярных авиалиний" с 7 спасателями МЧС России, 10 парашютистами и десантниками ГБУ "Авиалесоохрана". На этом же борту направляется правительственный матрезерв: ранцевые огнетушители, емкости для воды, мотопомпы, бензопилы, респираторы, лопаты, рационы питания", - отметил он. Первый вице-премьер отметил, что ранее туда были направлены более 50 пожарных и спасателей, которые продолжают борьбу с огнем вблизи поселка Белая Гора и села Кенг-Кюель. Обстановка на обоих пожарах остается сложной. Первый, согласно данным комического мониторинга, находится в 7,5 километра от населенного пункта, второй – примерно в пяти. "Работы, как я уже сказал, усложняются сложным рельефом. К тому же, мешает очень сильная задымленность, появившаяся из-за верхового пожара. Осадки, к сожалению, прогнозируют там только дня через два. Как только появится ресурсная облачность, направим туда самолет-зондировщик. Сейчас главная наша задача – не подпустить огонь к населенным пунктам и объектам экономики, не допустить прямой угрозы жизни и здоровью людей", - добавил Садовников. ГУ МЧС России ранее сообщал о том, что около 20 жителей поселка Белая Гора в Якутии из-за сильной задымленности отселят в другое село, в район для этого вылетел вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20240722/pozhar-1961130975.html
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происшествия, россия, якутск, дмитрий садовник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), полярные авиалинии, ми-8 амтш, ан-26, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Якутск, Дмитрий Садовник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Полярные авиалинии, Ми-8 АМТШ, Ан-26, Природные пожары в России
В Абыйский район Якутии направлены дополнительные пожарные

В Абыйский район Якутии стягиваются дополнительные силы пожарных

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" | Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео
Тушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Тушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Дополнительные силы огнеборцев стягиваются на тушение пожаров в Абыйском районе Якутии, где огонь подходит к поселкам Белая Гора и Кенг-Кюель, сообщает первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале.
По словам Садовникова, в район на вертолете МЧС России с водосливным устройством в понедельник прибыли 10 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Покровского авиаотделения ГБУ "Авиалесоохрана". Их направили в Кенг-Кюель, заодно в превентивных целях Ми-8 эвакуировал оттуда 27 человек – пожилых, маломобильных граждан, жителей с хроническими заболеваниями.
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"Буквально сейчас из Якутска в Абый еще вылетает самолет Ан-26 "Полярных авиалиний" с 7 спасателями МЧС России, 10 парашютистами и десантниками ГБУ "Авиалесоохрана". На этом же борту направляется правительственный матрезерв: ранцевые огнетушители, емкости для воды, мотопомпы, бензопилы, респираторы, лопаты, рационы питания", - отметил он.
Первый вице-премьер отметил, что ранее туда были направлены более 50 пожарных и спасателей, которые продолжают борьбу с огнем вблизи поселка Белая Гора и села Кенг-Кюель. Обстановка на обоих пожарах остается сложной. Первый, согласно данным комического мониторинга, находится в 7,5 километра от населенного пункта, второй – примерно в пяти.
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"Работы, как я уже сказал, усложняются сложным рельефом. К тому же, мешает очень сильная задымленность, появившаяся из-за верхового пожара. Осадки, к сожалению, прогнозируют там только дня через два. Как только появится ресурсная облачность, направим туда самолет-зондировщик. Сейчас главная наша задача – не подпустить огонь к населенным пунктам и объектам экономики, не допустить прямой угрозы жизни и здоровью людей", - добавил Садовников.
ГУ МЧС России ранее сообщал о том, что около 20 жителей поселка Белая Гора в Якутии из-за сильной задымленности отселят в другое село, в район для этого вылетел вертолет Ми-8.
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ПроисшествияРоссияЯкутскДмитрий СадовникМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Полярные авиалинииМи-8 АМТШАн-26Природные пожары в России
 
 
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