https://ria.ru/20240722/jakutija-1961171299.html

В Якутии из-за задымленности отселят около 20 человек

В Якутии из-за задымленности отселят около 20 человек - РИА Новости, 22.07.2024

В Якутии из-за задымленности отселят около 20 человек

Около 20 жителей поселка Белая Гора в Якутии из-за сильной задымленности отселят в другое село, в район для этого вылетел вертолет Ми-8, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:57

2024-07-22T11:57

2024-07-22T11:57

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Около 20 жителей поселка Белая Гора в Якутии из-за сильной задымленности отселят в другое село, в район для этого вылетел вертолет Ми-8, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в Telegram-канале. Ранее региональная Служба спасения сообщала, что засушливая погода в Абыйском районе создала угрозу перехода лесного пожара на населенный пункт Белая Гора. "Из-за сильной задымленности из поселка Белая Гора в село Киенг-Кюель Абыйского района вылетел Ми-8 МЧС России для отселения 17 человек", - рассказали в пресс-службе. По данным ГУ МЧС, пожар находится почти в семи километрах от села. "Прямой угрозы перехода лесного пожара на населенный пункт нет. Отселение производится в превентивных целях для двух маломобильных граждан, с ними в сопровождении двое взрослых и 13 детей", - добавили в ГУ МЧС. Роспотребнадзором в этом районе проводились исследования воздуха. За последние сутки превышение предельно-допустимой концентрации химвеществ в воздухе установлено в городах Вилюйск и Нюрба.

https://ria.ru/20230710/pozhary-1883177042.html

https://ria.ru/20240717/pozhary-1960288067.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)