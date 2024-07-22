https://ria.ru/20240722/jakutija-1961127440.html
В Якутии продолжили поиски пропавшего вертолета Robinson
В Якутии продолжили поиски пропавшего вертолета Robinson - РИА Новости, 22.07.2024
В Якутии продолжили поиски пропавшего вертолета Robinson
Поисково-спасательная группа в составе следственно-оперативной группы и медицинских работников вылетела на поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:17
2024-07-22T08:17
2024-07-22T09:09
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Поисково-спасательная группа в составе следственно-оперативной группы и медицинских работников вылетела на поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В пятницу вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В главке МЧС России опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица. "По информации Якутского транспортного прокурора 22 июля 2024 года в 11.20 (местного времени) поисково-спасательная группа в составе следственно-оперативной группы и медицинских работников вылетела на поиски пропавшего вертолета Robinson", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии продолжили поиски пропавшего вертолета Robinson
Поисковая группа вылетела на поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson