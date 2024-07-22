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ЦАХАЛ заявил о начале операции по уничтожению объектов ХАМАС в Хан-Юнисе

ЦАХАЛ заявил о начале операции по уничтожению объектов ХАМАС в Хан-Юнисе - РИА Новости, 22.07.2024

ЦАХАЛ заявил о начале операции по уничтожению объектов ХАМАС в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "комбинированную" операцию по уничтожению наземных и подземных объектов палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе на юге... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T21:04

2024-07-22T21:04

2024-07-22T21:13

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "комбинированную" операцию по уничтожению наземных и подземных объектов палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, мирные жители и перемещенные лица были заранее проинформированы о необходимости покинуть район боевых действий, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в понедельник. "Ранее в понедельник Армия обороны Израиля призвала мирных жителей Газы временно эвакуироваться из определенных районов Хан-Юниса. Это было сделано в связи с получением разведданных, указывающих на то, что террористы действуют и запускают ракеты из этих районов, а также в связи с попытками ХАМАС восстановить там свои силы. После этого армия начала совместную комбинированную оперативную деятельность на земле и под землей в этом районе", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в рамках операции ВВС Израиля и танки атаковали бойцов ХАМАС в этом районе. Военные добавили, что с утра понедельника ВВС и артиллерия ЦАХАЛ атаковали более 30 целей в Хан-Юнисе, включая склады с оружием, наблюдательные пункты, туннельные шахты и сооружения ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240722/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240721/izrail-1960981343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон