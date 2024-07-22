https://ria.ru/20240722/izrail-1961217430.html

Армия Израиля сообщила о гибели двух заложников ХАМАС

Армия Израиля сообщила о гибели двух заложников ХАМАС - РИА Новости, 22.07.2024

Армия Израиля сообщила о гибели двух заложников ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник сообщила о гибели двух заложников, которых похитили члены палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года, их... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:04

2024-07-22T14:04

2024-07-22T14:04

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник сообщила о гибели двух заложников, которых похитили члены палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года, их тела все еще остаются в секторе Газа, обстоятельства гибели обоих заложников выясняются. "Сегодня (в воскресенье) представители ЦАХАЛ сообщили семьям похищенных Алекса Данцига и Ягева Бухштаба, что их больше нет в живых, а тела находятся у террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Отмечается, что обстоятельства смерти обоих заложников в плену ХАМАС изучаются профессиональными инстанциями. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. В Дохе и Каире в последние две недели состоялось несколько встреч с участием делегаций из Израиля и стран-посредников, но о конкретном прогрессе никто не заявлял. Американское издание Politico сообщало, что на последний раунд переговоров израильская делегация не приехала. Израильское правительство продолжает настаивать, что только военное давление способно заставить ХАМАС согласиться на более выгодные условия сделки и освободить максимальное число заложников на первом этапе. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240722/konflikt-1915630213.html

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире