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Ицхак Герцог поблагодарил Байдена за поддержку Израиля - РИА Новости, 22.07.2024
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00:11 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/izrail-1961101759.html
Ицхак Герцог поблагодарил Байдена за поддержку Израиля
Ицхак Герцог поблагодарил Байдена за поддержку Израиля - РИА Новости, 22.07.2024
Ицхак Герцог поблагодарил Байдена за поддержку Израиля
Президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети X выразил президенту США Джо Байдену благодарность за поддержку еврейского государства в связи с объявленным решением... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:11
2024-07-22T00:11
в мире
израиль
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джо байден
ицхак герцог
камала харрис
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети X выразил президенту США Джо Байдену благодарность за поддержку еврейского государства в связи с объявленным решением президента США не переизбираться на второй срок. "Я хочу выразить свою искреннюю благодарность Джо Байдену за его дружбу и неизменную поддержку народа Израиля на протяжении его многолетней карьеры. Будучи первым президентом США, посетившем Израиль во время войны ... и истинным союзником еврейского народа, он является символом неразрывной связи между двумя нашими народами. Я посылаю ему ... и всей его семье самые теплые пожелания из Иерусалима", - написал Герцог. Со словами благодарности за поддержку Израиля в адрес Байдена выступил и министр обороны Йоав Галант. "Спасибо президенту Джо Байдену за неизменную поддержку Израиля на протяжении многих лет. Ваша твердая поддержка, особенно во время войны, была бесценна. Мы благодарны за ваше лидерство и дружбу", - заявил Галант, слова которого распространила пресс-служба минобороны. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вылетит с визитом в США, в ходе которого, как было анонсировано ранее, он встретится с Байденом и выступит перед обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20240721/konflikt-1961072762.html
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в мире, израиль, сша, джо байден, ицхак герцог, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Ицхак Герцог, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Ицхак Герцог поблагодарил Байдена за поддержку Израиля

Глава Израиля Герцог поблагодарил Байдена за поддержку еврейского государства

© AP Photo / Manuel Balce CenetaИцхак Герцог
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Ицхак Герцог. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети X выразил президенту США Джо Байдену благодарность за поддержку еврейского государства в связи с объявленным решением президента США не переизбираться на второй срок.
"Я хочу выразить свою искреннюю благодарность Джо Байдену за его дружбу и неизменную поддержку народа Израиля на протяжении его многолетней карьеры. Будучи первым президентом США, посетившем Израиль во время войны ... и истинным союзником еврейского народа, он является символом неразрывной связи между двумя нашими народами. Я посылаю ему ... и всей его семье самые теплые пожелания из Иерусалима", - написал Герцог.
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Со словами благодарности за поддержку Израиля в адрес Байдена выступил и министр обороны Йоав Галант. "Спасибо президенту Джо Байдену за неизменную поддержку Израиля на протяжении многих лет. Ваша твердая поддержка, особенно во время войны, была бесценна. Мы благодарны за ваше лидерство и дружбу", - заявил Галант, слова которого распространила пресс-служба минобороны.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вылетит с визитом в США, в ходе которого, как было анонсировано ранее, он встретится с Байденом и выступит перед обеими палатами конгресса.
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