Ицхак Герцог поблагодарил Байдена за поддержку Израиля
Глава Израиля Герцог поблагодарил Байдена за поддержку еврейского государства
© AP Photo / Manuel Balce CenetaИцхак Герцог
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Ицхак Герцог. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети X выразил президенту США Джо Байдену благодарность за поддержку еврейского государства в связи с объявленным решением президента США не переизбираться на второй срок.
"Я хочу выразить свою искреннюю благодарность Джо Байдену за его дружбу и неизменную поддержку народа Израиля на протяжении его многолетней карьеры. Будучи первым президентом США, посетившем Израиль во время войны ... и истинным союзником еврейского народа, он является символом неразрывной связи между двумя нашими народами. Я посылаю ему ... и всей его семье самые теплые пожелания из Иерусалима", - написал Герцог.
Со словами благодарности за поддержку Израиля в адрес Байдена выступил и министр обороны Йоав Галант. "Спасибо президенту Джо Байдену за неизменную поддержку Израиля на протяжении многих лет. Ваша твердая поддержка, особенно во время войны, была бесценна. Мы благодарны за ваше лидерство и дружбу", - заявил Галант, слова которого распространила пресс-служба минобороны.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вылетит с визитом в США, в ходе которого, как было анонсировано ранее, он встретится с Байденом и выступит перед обеими палатами конгресса.