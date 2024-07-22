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Ицхак Герцог поблагодарил Байдена за поддержку Израиля

Ицхак Герцог поблагодарил Байдена за поддержку Израиля - РИА Новости, 22.07.2024

Ицхак Герцог поблагодарил Байдена за поддержку Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети X выразил президенту США Джо Байдену благодарность за поддержку еврейского государства в связи с объявленным решением... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T00:11

2024-07-22T00:11

2024-07-22T00:11

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети X выразил президенту США Джо Байдену благодарность за поддержку еврейского государства в связи с объявленным решением президента США не переизбираться на второй срок. "Я хочу выразить свою искреннюю благодарность Джо Байдену за его дружбу и неизменную поддержку народа Израиля на протяжении его многолетней карьеры. Будучи первым президентом США, посетившем Израиль во время войны ... и истинным союзником еврейского народа, он является символом неразрывной связи между двумя нашими народами. Я посылаю ему ... и всей его семье самые теплые пожелания из Иерусалима", - написал Герцог. Со словами благодарности за поддержку Израиля в адрес Байдена выступил и министр обороны Йоав Галант. "Спасибо президенту Джо Байдену за неизменную поддержку Израиля на протяжении многих лет. Ваша твердая поддержка, особенно во время войны, была бесценна. Мы благодарны за ваше лидерство и дружбу", - заявил Галант, слова которого распространила пресс-служба минобороны. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вылетит с визитом в США, в ходе которого, как было анонсировано ранее, он встретится с Байденом и выступит перед обеими палатами конгресса.

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в мире, израиль, сша, джо байден, ицхак герцог, камала харрис, выборы президента сша — 2024