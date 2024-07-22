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В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина - РИА Новости, 22.07.2024
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10:01 22.07.2024 (обновлено: 11:00 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/istra-1961144601.html
В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина
В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина - РИА Новости, 22.07.2024
В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина
Вдову участника СВО выгнал из собственного магазина в подмосковной Истре арендатор, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:01
2024-07-22T11:00
происшествия
россия
истра
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вдову участника СВО выгнал из собственного магазина в подмосковной Истре арендатор, сообщил СК в Telegram-канале. &quot;Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом &quot;в&quot; части второй статьи 161, части первой статьи 330 УК (грабеж, самоуправство)&quot;, — добавили в ведомстве.В соцсетях появилась информация, что в Истре арендатор магазина забрал ключи у продавца и не пустил в помещение владельца, которая, по данным медиа, является вдовой участника СВО. Злоумышленник присвоил себе деньги из кассы и продолжил торговлю оставшимся товаром. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК России.
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происшествия, россия, истра, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Истра, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина

СК: вдову участника СВО выгнали из магазина в Истре, забрав выручку из кассы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вдову участника СВО выгнал из собственного магазина в подмосковной Истре арендатор, сообщил СК в Telegram-канале.
«

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части второй статьи 161, части первой статьи 330 УК (грабеж, самоуправство)", — добавили в ведомстве.

В соцсетях появилась информация, что в Истре арендатор магазина забрал ключи у продавца и не пустил в помещение владельца, которая, по данным медиа, является вдовой участника СВО. Злоумышленник присвоил себе деньги из кассы и продолжил торговлю оставшимся товаром.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК России.
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ПроисшествияРоссияИстраАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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