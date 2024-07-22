https://ria.ru/20240722/istra-1961144601.html

В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина

В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина - РИА Новости, 22.07.2024

В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина

Вдову участника СВО выгнал из собственного магазина в подмосковной Истре арендатор, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:01

2024-07-22T10:01

2024-07-22T11:00

происшествия

россия

истра

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вдову участника СВО выгнал из собственного магазина в подмосковной Истре арендатор, сообщил СК в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части второй статьи 161, части первой статьи 330 УК (грабеж, самоуправство)", — добавили в ведомстве.В соцсетях появилась информация, что в Истре арендатор магазина забрал ключи у продавца и не пустил в помещение владельца, которая, по данным медиа, является вдовой участника СВО. Злоумышленник присвоил себе деньги из кассы и продолжил торговлю оставшимся товаром. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК России.

https://ria.ru/20240425/ograblenie-1942255815.html

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происшествия, россия, истра, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)