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В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина
В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина - РИА Новости, 22.07.2024
В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина
Вдову участника СВО выгнал из собственного магазина в подмосковной Истре арендатор, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:01
2024-07-22T10:01
2024-07-22T11:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вдову участника СВО выгнал из собственного магазина в подмосковной Истре арендатор, сообщил СК в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части второй статьи 161, части первой статьи 330 УК (грабеж, самоуправство)", — добавили в ведомстве.В соцсетях появилась информация, что в Истре арендатор магазина забрал ключи у продавца и не пустил в помещение владельца, которая, по данным медиа, является вдовой участника СВО. Злоумышленник присвоил себе деньги из кассы и продолжил торговлю оставшимся товаром. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК России.
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происшествия, россия, истра, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Истра, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина
СК: вдову участника СВО выгнали из магазина в Истре, забрав выручку из кассы