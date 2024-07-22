https://ria.ru/20240722/istoriya-1961261037.html

Написание истории СВО станет большой академической работой, считает эксперт

Написание истории СВО станет большой академической работой, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2024

Написание истории СВО станет большой академической работой, считает эксперт

Написание истории российской специальной военной операции станет большой академической работой, которая потребует тщательного, профессионального сбора... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:25

2024-07-22T16:25

2024-07-22T16:26

специальная военная операция на украине

россия

москва

елена малышева

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908851911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c8cf7936b9dd94bd60252526d821719.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Написание истории российской специальной военной операции станет большой академической работой, которая потребует тщательного, профессионального сбора источниковой базы, считает руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП) Елена Малышева. Она выступила в Москве на проводимой Центром стратегической сессии "Историческая память в проектах и программах молодёжных движений и организаций". Мероприятие направлено на обобщение опыта проектов молодежных организаций в сфере истории России и выработку единой стратегии сохранения исторической памяти в контексте формирования образа будущего России на основе ценностных ориентиров исторический памяти. "Когда мы говорим о написании истории СВО, с одной стороны, это, безусловно, большая академическая работа. Как профессиональный историк хочу сказать, что очень важно собрать документальные свидетельства и ту источниковую базу, которая затем может лечь в основу этой настоящей академической истории по СВО. А уже понятно сегодня, что специальная военная операция будет очень важной, ключевой точкой нашей исторической памяти и осознания себя в мире, и сплочения нашего общества", - подчеркнула Малышева. Президент России Владимир Путин в феврале 2023 года на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций назвал правду самым важным при освещении как событий Великой Отечественной войны, так и при освещении событий специальной военной операции, напомнила Малышева. Национальный центр исторической памяти совместно с молодежными организациями мог бы вывести сбор источниковой базы по истории СВО на профессиональный уровень, отметила она. "Поэтому у меня предложение: об этом поговорить, уже в качестве дорожной карты, на наших встречах, на нашей экспертной сессии. Уверена, что мы вместе решим этот проект", - сказала Малышева.

https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960927497.html

https://ria.ru/20240412/mashkov-1939669350.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, елена малышева, владимир путин