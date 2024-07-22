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Глава МИД Испании выступил против бойкота венгерского председательства в ЕС - РИА Новости, 22.07.2024
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12:12 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ispaniya-1961174084.html
Глава МИД Испании выступил против бойкота венгерского председательства в ЕС
Глава МИД Испании выступил против бойкота венгерского председательства в ЕС - РИА Новости, 22.07.2024
Глава МИД Испании выступил против бойкота венгерского председательства в ЕС
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал к единству и солидарности Евросоюза и отверг любые бойкоты, подобные тому, который был объявлен... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:12
2024-07-22T12:12
в мире
венгрия
москва
испания
хосе мануэль альбарес
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал к единству и солидарности Евросоюза и отверг любые бойкоты, подобные тому, который был объявлен Швецией, в отношении председательства Венгрии в Евросовете. "Поездки (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана, особенно та, которая была совершена в Москву, связаны только с ним самим, и, очевидно, он не представляет консенсусную позицию ЕС или внешнюю политики Испании внутри ЕС, но Испания также не является сторонником бойкотов. В Европейском союзе не может быть бойкотов, потому что он означает единство и солидарность", - сказал Альбарес по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Так, в конце августа в Будапеште запланирована традиционная неформальная встреча министров иностранных дел, которая знаменует начало каждого ротационного председательства в Совете ЕС. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассматривает возможность переноса встречи в Брюссель. В этой связи Альбарес заверил, что прислушается к мнению Борреля, который отвечает за принятие решения о месте и времени проведения встречи. Глава МИД Испании не стал говорить о том, планирует ли он присутствовать на этой встрече до тех пор, пока решение по ней не будет принято на заседании в этот понедельник. Ранее издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html
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в мире, венгрия, москва, испания, хосе мануэль альбарес, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Москва, Испания, Хосе Мануэль Альбарес, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава МИД Испании выступил против бойкота венгерского председательства в ЕС

Глава МИД Испании Альбарес отверг бойкот председательства Венгрии в Евросовете

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал к единству и солидарности Евросоюза и отверг любые бойкоты, подобные тому, который был объявлен Швецией, в отношении председательства Венгрии в Евросовете.
«
"Поездки (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана, особенно та, которая была совершена в Москву, связаны только с ним самим, и, очевидно, он не представляет консенсусную позицию ЕС или внешнюю политики Испании внутри ЕС, но Испания также не является сторонником бойкотов. В Европейском союзе не может быть бойкотов, потому что он означает единство и солидарность", - сказал Альбарес по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ
11 июля, 10:14
Так, в конце августа в Будапеште запланирована традиционная неформальная встреча министров иностранных дел, которая знаменует начало каждого ротационного председательства в Совете ЕС. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассматривает возможность переноса встречи в Брюссель. В этой связи Альбарес заверил, что прислушается к мнению Борреля, который отвечает за принятие решения о месте и времени проведения встречи. Глава МИД Испании не стал говорить о том, планирует ли он присутствовать на этой встрече до тех пор, пока решение по ней не будет принято на заседании в этот понедельник.
Ранее издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
СМИ: Запад готовит "наказание" для Орбана после визита в Россию
11 июля, 06:36
 
В миреВенгрияМоскваИспанияХосе Мануэль АльбаресЖозеп БоррельВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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