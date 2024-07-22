Глава МИД Испании выступил против бойкота венгерского председательства в ЕС
Глава МИД Испании Альбарес отверг бойкот председательства Венгрии в Евросовете
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал к единству и солидарности Евросоюза и отверг любые бойкоты, подобные тому, который был объявлен Швецией, в отношении председательства Венгрии в Евросовете.
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"Поездки (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана, особенно та, которая была совершена в Москву, связаны только с ним самим, и, очевидно, он не представляет консенсусную позицию ЕС или внешнюю политики Испании внутри ЕС, но Испания также не является сторонником бойкотов. В Европейском союзе не может быть бойкотов, потому что он означает единство и солидарность", - сказал Альбарес по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Так, в конце августа в Будапеште запланирована традиционная неформальная встреча министров иностранных дел, которая знаменует начало каждого ротационного председательства в Совете ЕС. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассматривает возможность переноса встречи в Брюссель. В этой связи Альбарес заверил, что прислушается к мнению Борреля, который отвечает за принятие решения о месте и времени проведения встречи. Глава МИД Испании не стал говорить о том, планирует ли он присутствовать на этой встрече до тех пор, пока решение по ней не будет принято на заседании в этот понедельник.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.