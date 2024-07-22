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В Иране заявили, что США не готовы к серьезным переговорам - РИА Новости, 22.07.2024
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15:37 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/iran-1961245818.html
В Иране заявили, что США не готовы к серьезным переговорам
В Иране заявили, что США не готовы к серьезным переговорам - РИА Новости, 22.07.2024
В Иране заявили, что США не готовы к серьезным переговорам
США из-за внутренних проблем не готовы к серьезным переговорам с Ираном по вопросу снятия санкций, однако переговоры между сторонами по-прежнему проходят в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:37
2024-07-22T15:37
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ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. США из-за внутренних проблем не готовы к серьезным переговорам с Ираном по вопросу снятия санкций, однако переговоры между сторонами по-прежнему проходят в опосредованной форме, заявил в ходе пресс-конференции замглавы иранского МИД по правовым и международным вопросам Реза Наджафи. "Эти переговоры (между Ираном и США - ред.) всё так же проводятся опосредованно, однако мы понимаем, что другая сторона, США, не готовы к серьезным переговорам, связанным с вопросом снятия санкций, из-за своих внутренних проблем", - приводит агентство ISNA ответ Наджафи на вопрос журналиста о непрямых переговорах Тегерана и Вашингтона по вопросу снятия санкций, проводящихся через третьи страны, в том числе Оман. По словам Наджафи, при избранном президенте Ирана Масуде Пезешкиане переговоры "обязательно продолжатся", но другая сторона должна быть готова к серьезному диалогу, поэтому "нужно посмотреть, какова будет политика будущего американского правительства в этой связи". Около двух недель назад посол РФ в Иране Алексей Дедов высказал схожую мысль, заявив РИА Новости, что не Иран, а страны Запада не готовы к разговору о нормализации отношений. По мнению дипломата, действия европейских государств говорят о том, что именно они не готовы к поиску компромисса с Тегераном.
https://radiosputnik.ru/20240717/tramp-1960216951.html
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иран, сша, в мире
Иран, США, В мире
В Иране заявили, что США не готовы к серьезным переговорам

Замглавы МИД Наджафи: США не готовы к серьезным переговорам с Ираном

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. США из-за внутренних проблем не готовы к серьезным переговорам с Ираном по вопросу снятия санкций, однако переговоры между сторонами по-прежнему проходят в опосредованной форме, заявил в ходе пресс-конференции замглавы иранского МИД по правовым и международным вопросам Реза Наджафи.
«
"Эти переговоры (между Ираном и США - ред.) всё так же проводятся опосредованно, однако мы понимаем, что другая сторона, США, не готовы к серьезным переговорам, связанным с вопросом снятия санкций, из-за своих внутренних проблем", - приводит агентство ISNA ответ Наджафи на вопрос журналиста о непрямых переговорах Тегерана и Вашингтона по вопросу снятия санкций, проводящихся через третьи страны, в том числе Оман.
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17 июля, 12:55
По словам Наджафи, при избранном президенте Ирана Масуде Пезешкиане переговоры "обязательно продолжатся", но другая сторона должна быть готова к серьезному диалогу, поэтому "нужно посмотреть, какова будет политика будущего американского правительства в этой связи".
Около двух недель назад посол РФ в Иране Алексей Дедов высказал схожую мысль, заявив РИА Новости, что не Иран, а страны Запада не готовы к разговору о нормализации отношений. По мнению дипломата, действия европейских государств говорят о том, что именно они не готовы к поиску компромисса с Тегераном.
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