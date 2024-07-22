В Иране заявили, что США не готовы к серьезным переговорам
Замглавы МИД Наджафи: США не готовы к серьезным переговорам с Ираном
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. США из-за внутренних проблем не готовы к серьезным переговорам с Ираном по вопросу снятия санкций, однако переговоры между сторонами по-прежнему проходят в опосредованной форме, заявил в ходе пресс-конференции замглавы иранского МИД по правовым и международным вопросам Реза Наджафи.
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"Эти переговоры (между Ираном и США - ред.) всё так же проводятся опосредованно, однако мы понимаем, что другая сторона, США, не готовы к серьезным переговорам, связанным с вопросом снятия санкций, из-за своих внутренних проблем", - приводит агентство ISNA ответ Наджафи на вопрос журналиста о непрямых переговорах Тегерана и Вашингтона по вопросу снятия санкций, проводящихся через третьи страны, в том числе Оман.
По словам Наджафи, при избранном президенте Ирана Масуде Пезешкиане переговоры "обязательно продолжатся", но другая сторона должна быть готова к серьезному диалогу, поэтому "нужно посмотреть, какова будет политика будущего американского правительства в этой связи".
Около двух недель назад посол РФ в Иране Алексей Дедов высказал схожую мысль, заявив РИА Новости, что не Иран, а страны Запада не готовы к разговору о нормализации отношений. По мнению дипломата, действия европейских государств говорят о том, что именно они не готовы к поиску компромисса с Тегераном.
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