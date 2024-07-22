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Инвестор вложит один миллиард рублей в развитие производства на Тамбовщине - РИА Новости, 22.07.2024
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Тамбовская область
 
13:52 22.07.2024 (обновлено: 14:40 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/investor-1961214083.html
Инвестор вложит один миллиард рублей в развитие производства на Тамбовщине
Инвестор вложит один миллиард рублей в развитие производства на Тамбовщине - РИА Новости, 22.07.2024
Инвестор вложит один миллиард рублей в развитие производства на Тамбовщине
Правительство Тамбовской области и предприятие "Тамак" подписали соглашение о намерениях к сотрудничеству, которое предусматривает модернизацию производства,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:52
2024-07-22T14:40
технологии
тамбовская область
россия
тамбов
максим егоров
тамбовская область
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство Тамбовской области и предприятие "Тамак" подписали соглашение о намерениях к сотрудничеству, которое предусматривает модернизацию производства, создание рабочих мест, внедрение передовых технологий и выпуск новых видов продукции с планируемым объемом инвестиций более чем в один миллиард рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Документ подписали глава региона Максим Егоров и генеральный директор предприятия Алена Черемисина. "Экономика Тамбовской области развивается в согласии с экологией. &lt;…&gt; Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать повышению эффективности нашей совместной работы по выполнению актуальных задач промышленной политики на благо региона и страны в целом", - привели в пресс-службе слова главы региона. Достижение технологического суверенитета в сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики страны – одна из целей, объявленная президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Правительство Тамбовской области активно участвует в решении этой задачи, о чем свидетельствует эффективная инвестиционная политика на территории региона. Ранее губернатор Егоров подписал соглашения о сотрудничестве с предприятием "Пигмент", который планирует инвестировать в развитие производства восемь миллиардов рублей, а также с компанией "Изорок", где сумма инвестиций в модернизацию производства составит 700 миллионов рублей. Кроме того, благодаря заключенному в январе соглашению с X5 Group на Международной выставке-форуме "Россия" под Тамбовом дали старт строительству крупного логистического центра, инвестиции в который оцениваются в три миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240607/produktsiya-1951494218.html
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технологии, тамбовская область, россия, тамбов, максим егоров
Технологии, Тамбовская область, Россия, Тамбов, Максим Егоров, Тамбовская область

Инвестор вложит один миллиард рублей в развитие производства на Тамбовщине

© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской областиГубернатор Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор предприятия "Тамак" Алена Черемисина
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор предприятия Тамак Алена Черемисина - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской области
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор предприятия "Тамак" Алена Черемисина
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство Тамбовской области и предприятие "Тамак" подписали соглашение о намерениях к сотрудничеству, которое предусматривает модернизацию производства, создание рабочих мест, внедрение передовых технологий и выпуск новых видов продукции с планируемым объемом инвестиций более чем в один миллиард рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ подписали глава региона Максим Егоров и генеральный директор предприятия Алена Черемисина.
«
"Экономика Тамбовской области развивается в согласии с экологией. <…> Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать повышению эффективности нашей совместной работы по выполнению актуальных задач промышленной политики на благо региона и страны в целом", - привели в пресс-службе слова главы региона.
Достижение технологического суверенитета в сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики страны – одна из целей, объявленная президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Правительство Тамбовской области активно участвует в решении этой задачи, о чем свидетельствует эффективная инвестиционная политика на территории региона.
Ранее губернатор Егоров подписал соглашения о сотрудничестве с предприятием "Пигмент", который планирует инвестировать в развитие производства восемь миллиардов рублей, а также с компанией "Изорок", где сумма инвестиций в модернизацию производства составит 700 миллионов рублей. Кроме того, благодаря заключенному в январе соглашению с X5 Group на Международной выставке-форуме "Россия" под Тамбовом дали старт строительству крупного логистического центра, инвестиции в который оцениваются в три миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе.
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Тамбовская областьТехнологииТамбовская областьРоссияТамбовМаксим Егоров
 
 
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