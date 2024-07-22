https://ria.ru/20240722/indija-1961181577.html

Во Внуково у пассажирки изъяли радиоактивный песок

Во Внуково у пассажирки изъяли радиоактивный песок - РИА Новости, 22.07.2024

Во Внуково у пассажирки изъяли радиоактивный песок

Таможенники в аэропорту "Внуково" изъяли у прилетевшей из Индии пассажирки вулканический песок, уровень радиации которого превышает норму в 11 раз, женщина... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:26

2024-07-22T12:26

2024-07-22T12:31

происшествия

индия

россия

оаэ

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Внуково" изъяли у прилетевшей из Индии пассажирки вулканический песок, уровень радиации которого превышает норму в 11 раз, женщина везла его для изготовления косметики, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС России. "Внуковские таможенники обнаружили вулканический песок у пассажирки, прибывшей из Индии транзитом через ОАЭ. Его уровень излучения в 11 раз превышал естественный радиационный фон", - говорится в сообщении. Инспекторы остановили 42-летнюю москвичку в "зеленом" коридоре и выяснили, что женщина перевозила в багаже сыпучее вещество черного цвета. "Таможенники установили, что песок содержит природный радионуклид – торий-232", - добавляется в сообщении. Женщина объяснила, что собрала его на побережье Индийского океана и везла для изготовления косметики. Москвичка заверила, что не знала об опасности этого вещества для здоровья. В ведомстве напомнили, что по решению Роспотребнадзора ввоз радиоактивного песка на территорию России запрещен. Товар изъят и помещен в специальное изолированное помещение для долговременного хранения.

https://ria.ru/20240126/tamozhnya-1923737324.html

https://ria.ru/20240119/fleyta-1922288777.html

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происшествия, индия, россия, оаэ, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)