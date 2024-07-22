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Во Внуково у пассажирки изъяли радиоактивный песок - РИА Новости, 22.07.2024
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12:26 22.07.2024 (обновлено: 12:31 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/indija-1961181577.html
Во Внуково у пассажирки изъяли радиоактивный песок
Во Внуково у пассажирки изъяли радиоактивный песок - РИА Новости, 22.07.2024
Во Внуково у пассажирки изъяли радиоактивный песок
Таможенники в аэропорту "Внуково" изъяли у прилетевшей из Индии пассажирки вулканический песок, уровень радиации которого превышает норму в 11 раз, женщина... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:26
2024-07-22T12:31
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Внуково" изъяли у прилетевшей из Индии пассажирки вулканический песок, уровень радиации которого превышает норму в 11 раз, женщина везла его для изготовления косметики, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС России. "Внуковские таможенники обнаружили вулканический песок у пассажирки, прибывшей из Индии транзитом через ОАЭ. Его уровень излучения в 11 раз превышал естественный радиационный фон", - говорится в сообщении. Инспекторы остановили 42-летнюю москвичку в "зеленом" коридоре и выяснили, что женщина перевозила в багаже сыпучее вещество черного цвета. "Таможенники установили, что песок содержит природный радионуклид – торий-232", - добавляется в сообщении. Женщина объяснила, что собрала его на побережье Индийского океана и везла для изготовления косметики. Москвичка заверила, что не знала об опасности этого вещества для здоровья. В ведомстве напомнили, что по решению Роспотребнадзора ввоз радиоактивного песка на территорию России запрещен. Товар изъят и помещен в специальное изолированное помещение для долговременного хранения.
https://ria.ru/20240126/tamozhnya-1923737324.html
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происшествия, индия, россия, оаэ, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Индия, Россия, ОАЭ, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Во Внуково у пассажирки изъяли радиоактивный песок

Внуковские таможенники изъяли у пассажирки радиоактивный песок

© Фото : ФТС РоссииРадиоактивный вулканический песок, обнаруженный таможенниками в аэропорту Внуково
Радиоактивный вулканический песок, обнаруженный таможенниками в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : ФТС России
Радиоактивный вулканический песок, обнаруженный таможенниками в аэропорту Внуково
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Внуково" изъяли у прилетевшей из Индии пассажирки вулканический песок, уровень радиации которого превышает норму в 11 раз, женщина везла его для изготовления косметики, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС России.
"Внуковские таможенники обнаружили вулканический песок у пассажирки, прибывшей из Индии транзитом через ОАЭ. Его уровень излучения в 11 раз превышал естественный радиационный фон", - говорится в сообщении.
Инспекторы остановили 42-летнюю москвичку в "зеленом" коридоре и выяснили, что женщина перевозила в багаже сыпучее вещество черного цвета.
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"Таможенники установили, что песок содержит природный радионуклид – торий-232", - добавляется в сообщении.
Женщина объяснила, что собрала его на побережье Индийского океана и везла для изготовления косметики. Москвичка заверила, что не знала об опасности этого вещества для здоровья.
В ведомстве напомнили, что по решению Роспотребнадзора ввоз радиоактивного песка на территорию России запрещен. Товар изъят и помещен в специальное изолированное помещение для долговременного хранения.
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