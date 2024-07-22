Грызлов раскрыл, как выход Байдена из гонки повлияет на украинский кризис
Грызлов: выход Байдена из гонки серьезно повлияет на украинский кризис
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что выход действующего президента США Джо Байдена из избирательной кампании влечет за собой серьезные политические последствия в контексте кризиса вокруг Украины.
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"Заявление президента Байдена неизбежно повлечет за собой серьезные международно-политические последствия, прежде всего в контексте кризиса вокруг Украины", - отметил Грызлов, чей комментарий распространила пресс-служба российской дипмиссии в Минске.
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Он пояснил, что на фоне нерешенных проблем в экономике США политикам будет все труднее объяснить избирателям, зачем их страна тратит бессчетные миллиарды долларов на поддержание военного конфликта в далекой Восточной Европе.
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"Последний пакет помощи Киеву был согласован с громким скрипом и не с первого раза, а в дальнейшем сделать это будет намного труднее, если вообще возможно. Привычные для демократов популистские и морализаторские слоганы о "борьбе за справедливость и права человека по всему миру" сегодня попросту не работают", - подчеркнул дипломат.
Однако, по его словам, главная проблема демократов на украинском треке даже не в их "провальной риторике".
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"Отказавшись от борьбы за президентское кресло, Джозеф Байден лишил себя и партию рычагов влияния на элиты… "Досиживающий" президент – это символическая, протокольная фигура, с которой нет смысла вести серьезный политический торг. С этого момента влияние Байдена на политиков и институты как внутри США, так и на международной арене будет стремительно снижаться", - заявил Грызлов.
Такая ситуация серьезно скажется на позиции Украины, уверен дипломат.
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"Для (Владимира) Зеленского такое положение дел может стать фатальным. В ближайшие месяцы его главный спонсор, Соединенные Штаты, будет сконцентрирован исключительно на внутриполитических вопросах и предвыборной гонке. Украина выпадет из повестки. Ни один кандидат в здравом рассудке не станет в разгар кампании активно лоббировать предоставление Киеву многомиллиардного пакета помощи из кармана американских налогоплательщиков", - подчеркнул Грызлов.
По его мнению, Евросоюз и НАТО, в свою очередь, будут ориентироваться на итоги выборов в США, прежде чем предпринимать какие-либо серьезные шаги.
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"Без постоянной помощи союзников – оружия, техники, разведданных, участия западных военных инструкторов – украинская армия если и способна куда-то двигаться, то исключительно в обратном направлении. Судьба нелегитимного президента Украины теперь в руках "хромой утки" в Белом доме, и это крайне незавидная позиция", - отметил Грызлов.
Он добавил, что в столь же шатком положении находится и сама Украина, существование которой как государства зависит от повестки в Вашингтоне, а наличие хотя бы номинального суверенитета определяется исключительно политической целесообразностью дальнейшего оказания Киеву финансовой и военной помощи.
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"Даже при наилучшем для украинского режима сценарии, то есть при условии продолжения военных поставок и денежных вливаний, максимум, чего сможет добиться руководство Украины, США и НАТО – оттянуть на некоторое время неизбежный успех России в достижении целей спецоперации", - добавил Грызлов.