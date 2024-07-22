https://ria.ru/20240722/gryzlov-1961335952.html

Грызлов раскрыл, как выход Байдена из гонки повлияет на украинский кризис

Грызлов раскрыл, как выход Байдена из гонки повлияет на украинский кризис - РИА Новости, 22.07.2024

Грызлов раскрыл, как выход Байдена из гонки повлияет на украинский кризис

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что выход действующего президента США Джо Байдена из избирательной кампании влечет за собой серьезные... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:08

2024-07-22T22:08

2024-07-22T22:08

украина

сша

киев

борис грызлов

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896580736_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_760ec25df5543a2bf222dab2528cb6c7.jpg

МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что выход действующего президента США Джо Байдена из избирательной кампании влечет за собой серьезные политические последствия в контексте кризиса вокруг Украины. "Заявление президента Байдена неизбежно повлечет за собой серьезные международно-политические последствия, прежде всего в контексте кризиса вокруг Украины", - отметил Грызлов, чей комментарий распространила пресс-служба российской дипмиссии в Минске. Он пояснил, что на фоне нерешенных проблем в экономике США политикам будет все труднее объяснить избирателям, зачем их страна тратит бессчетные миллиарды долларов на поддержание военного конфликта в далекой Восточной Европе. "Последний пакет помощи Киеву был согласован с громким скрипом и не с первого раза, а в дальнейшем сделать это будет намного труднее, если вообще возможно. Привычные для демократов популистские и морализаторские слоганы о "борьбе за справедливость и права человека по всему миру" сегодня попросту не работают", - подчеркнул дипломат. Однако, по его словам, главная проблема демократов на украинском треке даже не в их "провальной риторике". "Отказавшись от борьбы за президентское кресло, Джозеф Байден лишил себя и партию рычагов влияния на элиты… "Досиживающий" президент – это символическая, протокольная фигура, с которой нет смысла вести серьезный политический торг. С этого момента влияние Байдена на политиков и институты как внутри США, так и на международной арене будет стремительно снижаться", - заявил Грызлов. Такая ситуация серьезно скажется на позиции Украины, уверен дипломат. "Для (Владимира) Зеленского такое положение дел может стать фатальным. В ближайшие месяцы его главный спонсор, Соединенные Штаты, будет сконцентрирован исключительно на внутриполитических вопросах и предвыборной гонке. Украина выпадет из повестки. Ни один кандидат в здравом рассудке не станет в разгар кампании активно лоббировать предоставление Киеву многомиллиардного пакета помощи из кармана американских налогоплательщиков", - подчеркнул Грызлов. По его мнению, Евросоюз и НАТО, в свою очередь, будут ориентироваться на итоги выборов в США, прежде чем предпринимать какие-либо серьезные шаги. "Без постоянной помощи союзников – оружия, техники, разведданных, участия западных военных инструкторов – украинская армия если и способна куда-то двигаться, то исключительно в обратном направлении. Судьба нелегитимного президента Украины теперь в руках "хромой утки" в Белом доме, и это крайне незавидная позиция", - отметил Грызлов. Он добавил, что в столь же шатком положении находится и сама Украина, существование которой как государства зависит от повестки в Вашингтоне, а наличие хотя бы номинального суверенитета определяется исключительно политической целесообразностью дальнейшего оказания Киеву финансовой и военной помощи. "Даже при наилучшем для украинского режима сценарии, то есть при условии продолжения военных поставок и денежных вливаний, максимум, чего сможет добиться руководство Украины, США и НАТО – оттянуть на некоторое время неизбежный успех России в достижении целей спецоперации", - добавил Грызлов.

https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html

https://ria.ru/20240721/spikervolodin-1961089705.html

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

https://ria.ru/20240722/ekspert-1961155597.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, киев, борис грызлов, джо байден, нато