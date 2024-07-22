https://ria.ru/20240722/gretsija-1961230722.html

В Греции подтвердили десять случаев чумы среди парнокопытных

В Греции подтвердили десять случаев чумы среди парнокопытных - РИА Новости, 22.07.2024

В Греции подтвердили десять случаев чумы среди парнокопытных

В регионе Фессалия на северо-востоке Греция подтверждены 10 случаев чумы мелких жвачных (ЧМЖ), заболевания, которое поражает только парнокопытных животных и не... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:50

2024-07-22T14:50

2024-07-22T14:50

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АФИНЫ, 22 июл - РИА Новости. В регионе Фессалия на северо-востоке Греция подтверждены 10 случаев чумы мелких жвачных (ЧМЖ), заболевания, которое поражает только парнокопытных животных и не опасно для человека, сообщил официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис на брифинге в понедельник. Первый случай был выявлен на прошлой неделе. "С первого момента вспышки чумы мелких жвачных в Фессалии реакция государственного аппарата была незамедлительной. На данный момент существует два очага: в Метеорах и Элассоне. В обоих уже проведено клиническое обследование всех животных и объектов, находящихся в защитной зоне. В Метеоре это касается примерно 3500 животных, а в Элассоне – около 13 тысяч животных. До вчерашнего дня контрольными службами министерства сельского развития и продовольствия на лабораторное исследование было отправлено 632 образца, а со дня вспышки заболевания в Метеорах подтверждено девять случаев (все в очень небольшом радиусе, разброса нет) и один в Элассоне", - сказал Маринакис. Все ветеринары региона и центральных служб отозваны из отпусков, сообщил он. По его словам, в понедельник с утра представители министерства, ветеринарной и сельскохозяйственных служб области, губернатор региона обсуждают координацию действий и надлежащий надзор за животноводческими хозяйствами, завода по производству сыра, бойнями, комбикормовыми заводами и точками реализации кормов. "Сегодня на местах работают 16 бригад ветеринаров, а завтра будет 30 бригад с целью более быстрого клинического контроля животных и немедленного ограничения заболевания. Команды службы по контролю за продовольствием посетят все предприятия по производству сыра в Фессалии с целью информирования и подтверждения правильного обращения с молоком в соответствии с европейскими правилами борьбы с болезнями", - сообщил Маринакис. "Как отметил на состоявшемся в пятницу совещании министр сельского развития и продовольствия Костас Циарас, риска для здоровья населения нет, при этом он уточнил, что болезнь касается только коз и овец и ни в коем случае не передается другим видам животных", - сказал пресс-секретарь кабмина. Он сообщил, что потребление молока и мяса не представляет риска для здоровья населения, если соблюдать установленные правила Евросоюза. "По решению губернатора региона Фессалии Димитриса Куретаса перемещение овец, коз и ягнят по территории Фессалии запрещено независимо от причины до завершения эпидемиологического расследования заболевания и выдачи заключения. Убой овец и коз на бойнях региона запрещен до 26 июля", - сказал Маринакис. Чума мелких жвачных животных — серьезное вирусное заболевание, оно передается преимущественно контактным путем. Смертность зараженных животных может достигать 70%. Впервые вспышка этого заболевания на континенте была зарегистрирована в 2018 году. Вспышка чумы мелких жвачных животных 11 июля была зарегистрирована в румынском уезде Тулча, решено уничтожить более 49 тысяч овец.

https://ria.ru/20240530/kleschi-1949285525.html

https://ria.ru/20240706/chuma-1957853633.html

https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html

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в мире, здоровье - общество, греция