Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о нарастающем масштабе манипуляций с выборами в США - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/gosduma-1961224894.html
В Госдуме заявили о нарастающем масштабе манипуляций с выборами в США
В Госдуме заявили о нарастающем масштабе манипуляций с выборами в США - РИА Новости, 22.07.2024
В Госдуме заявили о нарастающем масштабе манипуляций с выборами в США
Масштаб манипуляций с избирательными процессами в США с использованием цифровых платформ будет нарастать, уверен зампредседателя комитета Госдумы по... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:32
2024-07-22T14:32
в мире
технологии
сша
россия
антон горелкин
дональд трамп
джо байден
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Масштаб манипуляций с избирательными процессами в США с использованием цифровых платформ будет нарастать, уверен зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "Слишком уж удобной оказалась возможность прямого влияния на избирательные процессы через цифровые платформы. Уверен, что делать это теперь будут аккуратнее, но масштаб манипуляций будет только нарастать", - написал Горелкин.Парламентарий отметил, что на президентских выборах в США в 2021 произошел прецедент, когда социальные сети манипулировали ходом предвыборной гонки. "В ход шли все инструменты: и пессимизация сторонников республиканцев, и маркировка твитов Трампа как "недостоверных". Примерно те же способы задействовал и Facebook* занизив в выдаче критику Джо Байдена и сообщения о скандале с ноутбуком его сына", - добавил депутат. Байден в воскресенье сообщил на платформе Х (бывший Твиттер – ред.), что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240721/volodin--1961088824.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, россия, антон горелкин, дональд трамп, джо байден, госдума рф, facebook
В мире, Технологии, США, Россия, Антон Горелкин, Дональд Трамп, Джо Байден, Госдума РФ, Facebook
В Госдуме заявили о нарастающем масштабе манипуляций с выборами в США

Депутат Горелкин: масштаб манипуляций с выборами в США будет нарастать

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Масштаб манипуляций с избирательными процессами в США с использованием цифровых платформ будет нарастать, уверен зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
«
"Слишком уж удобной оказалась возможность прямого влияния на избирательные процессы через цифровые платформы. Уверен, что делать это теперь будут аккуратнее, но масштаб манипуляций будет только нарастать", - написал Горелкин.
Парламентарий отметил, что на президентских выборах в США в 2021 произошел прецедент, когда социальные сети манипулировали ходом предвыборной гонки.
"В ход шли все инструменты: и пессимизация сторонников республиканцев, и маркировка твитов Трампа как "недостоверных". Примерно те же способы задействовал и Facebook* занизив в выдаче критику Джо Байдена и сообщения о скандале с ноутбуком его сына", - добавил депутат.
Байден в воскресенье сообщил на платформе Х (бывший Твиттер – ред.), что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
21 июля, 21:38
 
В миреТехнологииСШАРоссияАнтон ГорелкинДональд ТрампДжо БайденГосдума РФFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала