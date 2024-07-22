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В Госдуме заявили о нарастающем масштабе манипуляций с выборами в США
В Госдуме заявили о нарастающем масштабе манипуляций с выборами в США - РИА Новости, 22.07.2024
В Госдуме заявили о нарастающем масштабе манипуляций с выборами в США
Масштаб манипуляций с избирательными процессами в США с использованием цифровых платформ будет нарастать, уверен зампредседателя комитета Госдумы по... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:32
2024-07-22T14:32
2024-07-22T14:32
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Масштаб манипуляций с избирательными процессами в США с использованием цифровых платформ будет нарастать, уверен зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "Слишком уж удобной оказалась возможность прямого влияния на избирательные процессы через цифровые платформы. Уверен, что делать это теперь будут аккуратнее, но масштаб манипуляций будет только нарастать", - написал Горелкин.Парламентарий отметил, что на президентских выборах в США в 2021 произошел прецедент, когда социальные сети манипулировали ходом предвыборной гонки. "В ход шли все инструменты: и пессимизация сторонников республиканцев, и маркировка твитов Трампа как "недостоверных". Примерно те же способы задействовал и Facebook* занизив в выдаче критику Джо Байдена и сообщения о скандале с ноутбуком его сына", - добавил депутат. Байден в воскресенье сообщил на платформе Х (бывший Твиттер – ред.), что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, технологии, сша, россия, антон горелкин, дональд трамп, джо байден, госдума рф, facebook
В мире, Технологии, США, Россия, Антон Горелкин, Дональд Трамп, Джо Байден, Госдума РФ, Facebook
В Госдуме заявили о нарастающем масштабе манипуляций с выборами в США
Депутат Горелкин: масштаб манипуляций с выборами в США будет нарастать
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Масштаб манипуляций с избирательными процессами в США с использованием цифровых платформ будет нарастать, уверен зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале
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"Слишком уж удобной оказалась возможность прямого влияния на избирательные процессы через цифровые платформы. Уверен, что делать это теперь будут аккуратнее, но масштаб манипуляций будет только нарастать", - написал Горелкин.
Парламентарий отметил, что на президентских выборах в США в 2021 произошел прецедент, когда социальные сети манипулировали ходом предвыборной гонки.
"В ход шли все инструменты: и пессимизация сторонников республиканцев, и маркировка твитов Трампа как "недостоверных". Примерно те же способы задействовал и Facebook* занизив в выдаче критику Джо Байдена и сообщения о скандале с ноутбуком его сына", - добавил депутат.
Байден в воскресенье сообщил на платформе Х (бывший Твиттер – ред.), что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.