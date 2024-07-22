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Спасатели потушили траву, горевшую в селе Дивноморское на Кубани - РИА Новости, 22.07.2024
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20:59 22.07.2024
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Спасатели потушили траву, горевшую в селе Дивноморское на Кубани
Спасатели потушили траву, горевшую в селе Дивноморское на Кубани - РИА Новости, 22.07.2024
Спасатели потушили траву, горевшую в селе Дивноморское на Кубани
Возгорание травы в селе Дивноморское под Геленджиком ликвидировано, сообщили в понедельник в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:59
2024-07-22T20:59
происшествия
геленджик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Возгорание травы в селе Дивноморское под Геленджиком ликвидировано, сообщили в понедельник в краевом ГУ МЧС. В понедельник вечером в ведомстве сообщали о возгорании травы в селе Дивноморское. Спасатели локализовали пожар на площади 100 квадратных метров. Как уточнили РИА Новости в ГУ МЧС региона, ближайшие виноградники находятся примерно в 500 метрах от пожара, им ничего не грозит. "Полностью ликвидирован в 20.16", - сообщили в ведомстве.
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происшествия, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Геленджик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Спасатели потушили траву, горевшую в селе Дивноморское на Кубани

МЧС: под Геленджиком ликвидировали возгорание травы в селе Дивноморское

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Тушение пожара. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Возгорание травы в селе Дивноморское под Геленджиком ликвидировано, сообщили в понедельник в краевом ГУ МЧС.
В понедельник вечером в ведомстве сообщали о возгорании травы в селе Дивноморское. Спасатели локализовали пожар на площади 100 квадратных метров. Как уточнили РИА Новости в ГУ МЧС региона, ближайшие виноградники находятся примерно в 500 метрах от пожара, им ничего не грозит.
"Полностью ликвидирован в 20.16", - сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияГеленджикМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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