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Спасатели потушили траву, горевшую в селе Дивноморское на Кубани
Спасатели потушили траву, горевшую в селе Дивноморское на Кубани - РИА Новости, 22.07.2024
Спасатели потушили траву, горевшую в селе Дивноморское на Кубани
Возгорание травы в селе Дивноморское под Геленджиком ликвидировано, сообщили в понедельник в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:59
2024-07-22T20:59
2024-07-22T20:59
происшествия
геленджик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Возгорание травы в селе Дивноморское под Геленджиком ликвидировано, сообщили в понедельник в краевом ГУ МЧС. В понедельник вечером в ведомстве сообщали о возгорании травы в селе Дивноморское. Спасатели локализовали пожар на площади 100 квадратных метров. Как уточнили РИА Новости в ГУ МЧС региона, ближайшие виноградники находятся примерно в 500 метрах от пожара, им ничего не грозит. "Полностью ликвидирован в 20.16", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Геленджик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Спасатели потушили траву, горевшую в селе Дивноморское на Кубани
МЧС: под Геленджиком ликвидировали возгорание травы в селе Дивноморское