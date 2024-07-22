https://ria.ru/20240722/gelendzhik-1961328275.html

Спасатели потушили траву, горевшую в селе Дивноморское на Кубани

Спасатели потушили траву, горевшую в селе Дивноморское на Кубани - РИА Новости, 22.07.2024

Спасатели потушили траву, горевшую в селе Дивноморское на Кубани

Возгорание травы в селе Дивноморское под Геленджиком ликвидировано, сообщили в понедельник в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T20:59

2024-07-22T20:59

2024-07-22T20:59

происшествия

геленджик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872711290_0:0:2300:1294_1920x0_80_0_0_4bdc720cfed30646a959e0dd311bf1e6.jpg

КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Возгорание травы в селе Дивноморское под Геленджиком ликвидировано, сообщили в понедельник в краевом ГУ МЧС. В понедельник вечером в ведомстве сообщали о возгорании травы в селе Дивноморское. Спасатели локализовали пожар на площади 100 квадратных метров. Как уточнили РИА Новости в ГУ МЧС региона, ближайшие виноградники находятся примерно в 500 метрах от пожара, им ничего не грозит. "Полностью ликвидирован в 20.16", - сообщили в ведомстве.

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии