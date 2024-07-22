Число погибших при израильских обстрелах Хан-Юниса выросло до 70
Минздрав Газы сообщил о 70 погибших при израильских обстрелах провинции Хан-Юнис
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
КАИР, 22 июл - РИА Новости. Число погибших при израильских обстрелах провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа в понедельник увеличилось до 70, пострадали более 200 человек, сообщило министерство здравоохранения анклава.
Ранее сообщалось о почти 50 погибших и более 180 пострадавших.
Израильские войска обстреляли конвой ООН в Газе
Вчера, 18:45
"В медкомплекс Насер с утра и до этой минуты поступили 70 погибших и более 200 пострадавших в результате израильских обстрелов провинции Хан-Юнис", - говорится в заявлении минздрава сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.