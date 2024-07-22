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Число погибших при израильских обстрелах Хан-Юниса выросло до 70 - РИА Новости, 22.07.2024
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19:34 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/gaza-1961316017.html
Число погибших при израильских обстрелах Хан-Юниса выросло до 70
Число погибших при израильских обстрелах Хан-Юниса выросло до 70 - РИА Новости, 22.07.2024
Число погибших при израильских обстрелах Хан-Юниса выросло до 70
Число погибших при израильских обстрелах провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа в понедельник увеличилось до 70, пострадали более 200 человек, сообщило... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:34
2024-07-22T19:34
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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КАИР, 22 июл - РИА Новости. Число погибших при израильских обстрелах провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа в понедельник увеличилось до 70, пострадали более 200 человек, сообщило министерство здравоохранения анклава. Ранее сообщалось о почти 50 погибших и более 180 пострадавших. "В медкомплекс Насер с утра и до этой минуты поступили 70 погибших и более 200 пострадавших в результате израильских обстрелов провинции Хан-Юнис", - говорится в заявлении минздрава сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240722/konvoy-1961307430.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Число погибших при израильских обстрелах Хан-Юниса выросло до 70

Минздрав Газы сообщил о 70 погибших при израильских обстрелах провинции Хан-Юнис

Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
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КАИР, 22 июл - РИА Новости. Число погибших при израильских обстрелах провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа в понедельник увеличилось до 70, пострадали более 200 человек, сообщило министерство здравоохранения анклава.
Ранее сообщалось о почти 50 погибших и более 180 пострадавших.
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"В медкомплекс Насер с утра и до этой минуты поступили 70 погибших и более 200 пострадавших в результате израильских обстрелов провинции Хан-Юнис", - говорится в заявлении минздрава сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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