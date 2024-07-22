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Весело зажигают! Страны Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве - РИА Новости, 22.07.2024
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Туризм
 
13:53 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/festival-1961187073.html
Весело зажигают! Страны Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве
Весело зажигают! Страны Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве - РИА Новости, 22.07.2024
Весело зажигают! Страны Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве
На главной сцене сада "Эрмитаж" в Москве открылся красочный и зажигательный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Чем удивят гостей... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:53
2024-07-22T13:53
фото
туризм
латинская америка
москва
карибский бассейн
куда сходить
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На главной сцене сада "Эрмитаж" в Москве открылся красочный и зажигательный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Чем удивят гостей его участники — в фотоленте РИА Новости.
латинская америка
москва
карибский бассейн
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, латинская америка, москва, карибский бассейн, куда сходить
Фото, Туризм, Латинская Америка, Москва, Карибский бассейн, куда сходить

Весело зажигают! Страны Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На главной сцене сада "Эрмитаж" в Москве открылся красочный и зажигательный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Чем удивят гостей его участники — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Посетители фестиваля смогут погрузиться в атмосферу одного из самых колоритных регионов мира.

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

Посетители фестиваля смогут погрузиться в атмосферу одного из самых колоритных регионов мира.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 7
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Это уникальная возможность в Москве "прогуляться" по городам Латинской Америки, услышать хиты латиноамериканской музыки.

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна в саду Эрмитаж в Москве

Это уникальная возможность в Москве "прогуляться" по городам Латинской Америки, услышать хиты латиноамериканской музыки.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 7
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Гостей научат танцевать под энергичные ритмы бачаты и сальсы, исполнять танго.

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

Гостей научат танцевать под энергичные ритмы бачаты и сальсы, исполнять танго.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 7
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На мастер-классах можно будет самим сделать настоящую пиньяту, ловца снов и кубинские бусы.

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

На мастер-классах можно будет самим сделать настоящую пиньяту, ловца снов и кубинские бусы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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4 из 7
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Посетителям предложат попробовать национальные блюда.

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна в саду Эрмитаж в Москве

Посетителям предложат попробовать национальные блюда.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 7
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Или нанести на лицо традиционный праздничный грим.

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

Или нанести на лицо традиционный праздничный грим.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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6 из 7
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна будет идти до 28 июля.

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна будет идти до 28 июля.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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7 из 7
 
ТуризмФотоЛатинская АмерикаМоскваКарибский бассейнкуда сходить
 
 
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