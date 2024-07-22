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Весело зажигают! Страны Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

Весело зажигают! Страны Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве - РИА Новости, 22.07.2024

Весело зажигают! Страны Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

На главной сцене сада "Эрмитаж" в Москве открылся красочный и зажигательный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Чем удивят гостей... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:53

2024-07-22T13:53

2024-07-22T13:53

фото

туризм

латинская америка

москва

карибский бассейн

куда сходить

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На главной сцене сада "Эрмитаж" в Москве открылся красочный и зажигательный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Чем удивят гостей его участники — в фотоленте РИА Новости.

латинская америка

москва

карибский бассейн

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