Весело зажигают! Страны Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

Посетители фестиваля смогут погрузиться в атмосферу одного из самых колоритных регионов мира.
Посетители фестиваля смогут погрузиться в атмосферу одного из самых колоритных регионов мира.
Это уникальная возможность в Москве "прогуляться" по городам Латинской Америки, услышать хиты латиноамериканской музыки.
Это уникальная возможность в Москве "прогуляться" по городам Латинской Америки, услышать хиты латиноамериканской музыки.
Гостей научат танцевать под энергичные ритмы бачаты и сальсы, исполнять танго.
Гостей научат танцевать под энергичные ритмы бачаты и сальсы, исполнять танго.
На мастер-классах можно будет самим сделать настоящую пиньяту, ловца снов и кубинские бусы.
На мастер-классах можно будет самим сделать настоящую пиньяту, ловца снов и кубинские бусы.
Посетителям предложат попробовать национальные блюда.
Посетителям предложат попробовать национальные блюда.
Или нанести на лицо традиционный праздничный грим.
Или нанести на лицо традиционный праздничный грим.
Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна будет идти до 28 июля.
Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна будет идти до 28 июля.