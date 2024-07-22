https://ria.ru/20240722/evakuatsiya-1961119639.html

В Верхневилюйском районе эвакуируют людей из-за лесного пожара

В Верхневилюйском районе эвакуируют людей из-за лесного пожара - РИА Новости, 22.07.2024

В Верхневилюйском районе эвакуируют людей из-за лесного пожара

Детей, маломобильных людей и беременных женщин эвакуируют из Оргета Верхневилюйского района, где лесной пожар приблизился на расстояние шести километров от... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T05:47

2024-07-22T05:47

2024-07-22T05:47

происшествия

россия

валерий николаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Детей, маломобильных людей и беременных женщин эвакуируют из Оргета Верхневилюйского района, где лесной пожар приблизился на расстояние шести километров от села, сообщает глава района Валерий Николаев в своем Telegram-канале. По информации главы района, площадь лесного пожара, который находится в шести километрах от села Оргет, составила 5 727 гектаров. На тушении работают 47 человек и 5 единиц техники. "Решением комиссии по ЧС и оперативного штаба из села Оргет эвакуируются беременные женщины, инвалиды, пожилые граждане, дети и люди с проблемами дыхательных органов в село Верхневилюйск", - отметил Николаев. В Оргете проживает более 550 человек. В свою очередь, по информации Главного управления МЧС России, в Верхневилюйском районе на расстоянии 10 километров от cела Быракан действует пожар площадью 10 900 гектаров. На тушении пожара задействовано 123 человека и 21 единица техники. "Эвакуация местных жителей из села Оргет началась два дня назад", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС.

https://ria.ru/20240721/pozhar-1961079131.html

https://ria.ru/20240721/pozhar-1960999555.html

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происшествия, россия, валерий николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)