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В Верхневилюйском районе эвакуируют людей из-за лесного пожара - РИА Новости, 22.07.2024
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05:47 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/evakuatsiya-1961119639.html
В Верхневилюйском районе эвакуируют людей из-за лесного пожара
В Верхневилюйском районе эвакуируют людей из-за лесного пожара - РИА Новости, 22.07.2024
В Верхневилюйском районе эвакуируют людей из-за лесного пожара
Детей, маломобильных людей и беременных женщин эвакуируют из Оргета Верхневилюйского района, где лесной пожар приблизился на расстояние шести километров от... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:47
2024-07-22T05:47
происшествия
россия
валерий николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Детей, маломобильных людей и беременных женщин эвакуируют из Оргета Верхневилюйского района, где лесной пожар приблизился на расстояние шести километров от села, сообщает глава района Валерий Николаев в своем Telegram-канале. По информации главы района, площадь лесного пожара, который находится в шести километрах от села Оргет, составила 5 727 гектаров. На тушении работают 47 человек и 5 единиц техники. "Решением комиссии по ЧС и оперативного штаба из села Оргет эвакуируются беременные женщины, инвалиды, пожилые граждане, дети и люди с проблемами дыхательных органов в село Верхневилюйск", - отметил Николаев. В Оргете проживает более 550 человек. В свою очередь, по информации Главного управления МЧС России, в Верхневилюйском районе на расстоянии 10 километров от cела Быракан действует пожар площадью 10 900 гектаров. На тушении пожара задействовано 123 человека и 21 единица техники. "Эвакуация местных жителей из села Оргет началась два дня назад", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС.
https://ria.ru/20240721/pozhar-1961079131.html
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происшествия, россия, валерий николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Валерий Николаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Верхневилюйском районе эвакуируют людей из-за лесного пожара

Из села Оргет Верхневилюйского района эвакуируют детей и маломобильных людей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Детей, маломобильных людей и беременных женщин эвакуируют из Оргета Верхневилюйского района, где лесной пожар приблизился на расстояние шести километров от села, сообщает глава района Валерий Николаев в своем Telegram-канале.
По информации главы района, площадь лесного пожара, который находится в шести километрах от села Оргет, составила 5 727 гектаров. На тушении работают 47 человек и 5 единиц техники. "Решением комиссии по ЧС и оперативного штаба из села Оргет эвакуируются беременные женщины, инвалиды, пожилые граждане, дети и люди с проблемами дыхательных органов в село Верхневилюйск", - отметил Николаев.
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В Оргете проживает более 550 человек.
В свою очередь, по информации Главного управления МЧС России, в Верхневилюйском районе на расстоянии 10 километров от cела Быракан действует пожар площадью 10 900 гектаров. На тушении пожара задействовано 123 человека и 21 единица техники.
"Эвакуация местных жителей из села Оргет началась два дня назад", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС.
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