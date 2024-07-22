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В Приморье спасатели эвакуировали туриста с горы Пидан - РИА Новости, 22.07.2024
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03:47 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/evakuatsiya-1961114934.html
В Приморье спасатели эвакуировали туриста с горы Пидан
В Приморье спасатели эвакуировали туриста с горы Пидан - РИА Новости, 22.07.2024
В Приморье спасатели эвакуировали туриста с горы Пидан
Спасатели в Приморье эвакуировали сломавшего ногу мужчину с подножья популярной среди туристов горы Пидан, спасательная операция длилась почти 10 часов,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T03:47
2024-07-22T03:47
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Спасатели в Приморье эвакуировали сломавшего ногу мужчину с подножья популярной среди туристов горы Пидан, спасательная операция длилась почти 10 часов, сообщает краевое министерство ГОЧС. "Вчера, 21 июля, поступило сообщение о том, что мужчина с переломом ноги находится в 10 километрах от Лукьяновки в сторону Пидана, у истока реки. Для оказания помощи пострадавшему на место выдвинулись 10 спасателей. В ночь с 21 на 22 июля мужчину эвакуировали. Транспортировка заняла почти 10 часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в спасательной операции принимали участие сотрудники Приморской поисково-спасательной службы совместно со спасателями МЧС России. Гора Ливадийская (до 1972 года - Пидан) входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Это самая посещаемая вершина Приморского края, ее высота 1332 метра.
https://ria.ru/20240721/ogneborets-1960993594.html
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россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Приморье спасатели эвакуировали туриста с горы Пидан

Спасатели в Приморье эвакуировали сломавшего ногу мужчину с подножья горы Пидан

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВертолет аварийно-спасательной службы
Вертолет аварийно-спасательной службы - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вертолет аварийно-спасательной службы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Спасатели в Приморье эвакуировали сломавшего ногу мужчину с подножья популярной среди туристов горы Пидан, спасательная операция длилась почти 10 часов, сообщает краевое министерство ГОЧС.
"Вчера, 21 июля, поступило сообщение о том, что мужчина с переломом ноги находится в 10 километрах от Лукьяновки в сторону Пидана, у истока реки. Для оказания помощи пострадавшему на место выдвинулись 10 спасателей. В ночь с 21 на 22 июля мужчину эвакуировали. Транспортировка заняла почти 10 часов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в спасательной операции принимали участие сотрудники Приморской поисково-спасательной службы совместно со спасателями МЧС России.
Гора Ливадийская (до 1972 года - Пидан) входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Это самая посещаемая вершина Приморского края, ее высота 1332 метра.
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РоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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