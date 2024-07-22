Рейтинг@Mail.ru
Власти Казани не планируют запрещать электросамокаты - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/elektrosamokaty-1961256737.html
Власти Казани не планируют запрещать электросамокаты
Власти Казани не планируют запрещать электросамокаты - РИА Новости, 22.07.2024
Власти Казани не планируют запрещать электросамокаты
Казань пока не планирует отказываться от электросамокатов, отчасти выполняющих роль транспорта "последней мили", но их водителям нужно строго соблюдать правила, РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:09
2024-07-22T16:09
общество
казань
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749182_0:179:2988:1860_1920x0_80_0_0_128841ef851b0978119bc7535f642d1f.jpg
КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Казань пока не планирует отказываться от электросамокатов, отчасти выполняющих роль транспорта "последней мили", но их водителям нужно строго соблюдать правила, заявил РИА Новости председатель комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров. Неделю назад председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о полном запрете электросамокатов. "Мы пока не планируем отказываться от самокатов. Сегодня они отчасти выполняют роль транспорта "последней мили", который предполагает поездки до 5 километров – до остановок или станций метро, к парку, набережной или в центре города от одной достопримечательности к другой", - сказал Сидоров. При этом глава комитета по транспорту подчеркнул, что водителям электросамокатов важно понимать, что они управляют травмоопасным видом транспорта. "Необходимо соблюдать ограничения скорости как на тротуарах, в парках, так и в целом по городу. Кикшеринговые компании по нашему требованию установили в самокаты ограничение скорости, которое срабатывает в автоматическом режиме на тротуарах, пешеходных переходах, в местах скопления людей", - отметил он. Сидоров также напомнил, что в Казани запретили движение самокатов по проезжей части, на перекрестках, по пешеходным переходам. По обращениям граждан совместно с операторами регулируется расположение зон проката самокатом. Например, недавно одна из них была ликвидирована возле одного из учреждений соцзащиты, поскольку часто поступали жалобы от людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20240716/volodin-1959923219.html
https://ria.ru/20240403/zakonoproekt-1937486129.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49a618348171f141cf9fd261f7f59ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, казань, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Казань, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Власти Казани не планируют запрещать электросамокаты

Депутат Сидоров: Казань пока не планирует отказываться от электросамокатов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушки катаются на электросамокате
Девушки катаются на электросамокате - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Девушки катаются на электросамокате . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Казань пока не планирует отказываться от электросамокатов, отчасти выполняющих роль транспорта "последней мили", но их водителям нужно строго соблюдать правила, заявил РИА Новости председатель комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров.
Неделю назад председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о полном запрете электросамокатов.
Электросамокат - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов
16 июля, 08:28
"Мы пока не планируем отказываться от самокатов. Сегодня они отчасти выполняют роль транспорта "последней мили", который предполагает поездки до 5 километров – до остановок или станций метро, к парку, набережной или в центре города от одной достопримечательности к другой", - сказал Сидоров.
При этом глава комитета по транспорту подчеркнул, что водителям электросамокатов важно понимать, что они управляют травмоопасным видом транспорта.
«
"Необходимо соблюдать ограничения скорости как на тротуарах, в парках, так и в целом по городу. Кикшеринговые компании по нашему требованию установили в самокаты ограничение скорости, которое срабатывает в автоматическом режиме на тротуарах, пешеходных переходах, в местах скопления людей", - отметил он.
Сидоров также напомнил, что в Казани запретили движение самокатов по проезжей части, на перекрестках, по пешеходным переходам. По обращениям граждан совместно с операторами регулируется расположение зон проката самокатом. Например, недавно одна из них была ликвидирована возле одного из учреждений соцзащиты, поскольку часто поступали жалобы от людей пожилого возраста.
Прохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Совфеде доработали проект о наказании за пьяное вождение электросамокатов
3 апреля, 08:35
 
ОбществоКазаньВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала