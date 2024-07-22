https://ria.ru/20240722/elektrosamokaty-1961256737.html

Власти Казани не планируют запрещать электросамокаты

Власти Казани не планируют запрещать электросамокаты - РИА Новости, 22.07.2024

Власти Казани не планируют запрещать электросамокаты

Казань пока не планирует отказываться от электросамокатов, отчасти выполняющих роль транспорта "последней мили", но их водителям нужно строго соблюдать правила, РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:09

2024-07-22T16:09

2024-07-22T16:09

общество

казань

вячеслав володин

госдума рф

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КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Казань пока не планирует отказываться от электросамокатов, отчасти выполняющих роль транспорта "последней мили", но их водителям нужно строго соблюдать правила, заявил РИА Новости председатель комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров. Неделю назад председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о полном запрете электросамокатов. "Мы пока не планируем отказываться от самокатов. Сегодня они отчасти выполняют роль транспорта "последней мили", который предполагает поездки до 5 километров – до остановок или станций метро, к парку, набережной или в центре города от одной достопримечательности к другой", - сказал Сидоров. При этом глава комитета по транспорту подчеркнул, что водителям электросамокатов важно понимать, что они управляют травмоопасным видом транспорта. "Необходимо соблюдать ограничения скорости как на тротуарах, в парках, так и в целом по городу. Кикшеринговые компании по нашему требованию установили в самокаты ограничение скорости, которое срабатывает в автоматическом режиме на тротуарах, пешеходных переходах, в местах скопления людей", - отметил он. Сидоров также напомнил, что в Казани запретили движение самокатов по проезжей части, на перекрестках, по пешеходным переходам. По обращениям граждан совместно с операторами регулируется расположение зон проката самокатом. Например, недавно одна из них была ликвидирована возле одного из учреждений соцзащиты, поскольку часто поступали жалобы от людей пожилого возраста.

https://ria.ru/20240716/volodin-1959923219.html

https://ria.ru/20240403/zakonoproekt-1937486129.html

казань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, казань, вячеслав володин, госдума рф