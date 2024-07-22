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Ефимов: по 25 проектам КРТ в Москве проложат почти 14 километров дорог - РИА Новости, 22.07.2024
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10:06 22.07.2024 (обновлено: 12:34 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/efimov-1961170261.html
Ефимов: по 25 проектам КРТ в Москве проложат почти 14 километров дорог
Ефимов: по 25 проектам КРТ в Москве проложат почти 14 километров дорог - РИА Новости, 22.07.2024
Ефимов: по 25 проектам КРТ в Москве проложат почти 14 километров дорог
Власти Москвы утвердили редевелопмент 25 площадок в городе – в рамках комплексного развития территорий (КРТ) здесь проложат примерно 14 километров дорог,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:06
2024-07-22T12:34
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
городское хозяйство москвы
максим гаман
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МОСКВА, 22 июля — РИА Новости. Власти Москвы утвердили редевелопмент 25 площадок в городе – в рамках комплексного развития территорий (КРТ) здесь проложат примерно 14 километров дорог, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он уточнил, что по КРТ создают жилье, возводят коммерческие объекты, а также всю необходимую инфраструктуру, включая социальные учреждения."В рамках реорганизации 25 площадок общей площадью около 265 гектаров, по которым утверждены проекты планировки территорий, построят почти 14 километров дорог. В новых микрорайонах появятся не только улицы местного значения, но и внутриквартальные проезды, наземные пешеходные переходы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Ефимов уточнил, что также в планах – реконструкция магистральных дорог суммарной протяженностью до двух километров. Кроме того, новая улично-дорожная сеть будет создана в общей сложности в 21 районе города.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал о развитии улично-дорожной сети на месте бывшей промзоны "Кунцево". Там будет реконструирована Молодогвардейская улица, еще расширят проезжую часть протяженностью 0,6 километра (до 23,75 метра). Кроме того, возведут три проезда протяженностью почти 0,8 километра, организуют 16 наземных пешеходных переходов. Помимо этого, благоустроят почти 1,5 гектара природных территорий.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , городское хозяйство москвы, максим гаман
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Городское хозяйство Москвы, Максим Гаман

Ефимов: по 25 проектам КРТ в Москве проложат почти 14 километров дорог

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июля — РИА Новости. Власти Москвы утвердили редевелопмент 25 площадок в городе – в рамках комплексного развития территорий (КРТ) здесь проложат примерно 14 километров дорог, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что по КРТ создают жилье, возводят коммерческие объекты, а также всю необходимую инфраструктуру, включая социальные учреждения.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Ефимов: на северо-востоке Москвы выделили участки под производства
09:06
"В рамках реорганизации 25 площадок общей площадью около 265 гектаров, по которым утверждены проекты планировки территорий, построят почти 14 километров дорог. В новых микрорайонах появятся не только улицы местного значения, но и внутриквартальные проезды, наземные пешеходные переходы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Ефимов уточнил, что также в планах – реконструкция магистральных дорог суммарной протяженностью до двух километров. Кроме того, новая улично-дорожная сеть будет создана в общей сложности в 21 районе города.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал о развитии улично-дорожной сети на месте бывшей промзоны "Кунцево". Там будет реконструирована Молодогвардейская улица, еще расширят проезжую часть протяженностью 0,6 километра (до 23,75 метра). Кроме того, возведут три проезда протяженностью почти 0,8 километра, организуют 16 наземных пешеходных переходов. Помимо этого, благоустроят почти 1,5 гектара природных территорий.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Городское хозяйство МосквыМаксим Гаман
 
 
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