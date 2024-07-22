https://ria.ru/20240722/dvizhenie-1961319290.html

В Москве от Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение

В Москве от Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение - РИА Новости, 22.07.2024

В Москве от Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение

Движение временно перекрыто в Москве в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:58

2024-07-22T19:58

2024-07-22T20:03

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение временно перекрыто в Москве в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение временно перекрыто в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки. На месте работают оперативные службы. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240722/pozhar-1961320518.html

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москва, городское хозяйство москвы