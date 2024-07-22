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В Москве от Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение - РИА Новости, 22.07.2024
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19:58 22.07.2024 (обновлено: 20:03 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/dvizhenie-1961319290.html
В Москве от Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение
В Москве от Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение - РИА Новости, 22.07.2024
В Москве от Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение
Движение временно перекрыто в Москве в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:58
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение временно перекрыто в Москве в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение временно перекрыто в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки. На месте работают оперативные службы. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве от Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение

От Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение, работают оперслужбы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Москва
Москва - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение временно перекрыто в Москве в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Движение временно перекрыто в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки. На месте работают оперативные службы. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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