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В Москве от Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение
В Москве от Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение - РИА Новости, 22.07.2024
В Москве от Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение
Движение временно перекрыто в Москве в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:58
2024-07-22T19:58
2024-07-22T20:03
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение временно перекрыто в Москве в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение временно перекрыто в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки. На месте работают оперативные службы. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве от Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение
От Трубной улицы до Сретенки временно перекрыли движение, работают оперслужбы