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Два человека погибли в ДТП в Саратове - РИА Новости, 22.07.2024
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18:08 22.07.2024 (обновлено: 18:27 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/dtp-1961296212.html
Два человека погибли в ДТП в Саратове
Два человека погибли в ДТП в Саратове - РИА Новости, 22.07.2024
Два человека погибли в ДТП в Саратове
Два человека погибли, включая несовершеннолетнего, один пострадал в результате ДТП с двумя автомобилями Lada Granta и грузовиком Man на улице Соколовой в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:08
2024-07-22T18:27
происшествия
саратов
россия
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САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Два человека погибли, включая несовершеннолетнего, один пострадал в результате ДТП с двумя автомобилями Lada Granta и грузовиком Man на улице Соколовой в Саратове."По предварительным данным, в 15.00 (14.00 мск) напротив дома 87 по улице Соколовая произошло столкновение автомобилей Lada Granta (черного цвета, водитель - мужчина 2004 года рождения), Lada Granta (белого цвета, водитель - мужчина 1998 года рождения) и Man (водитель устанавливается). В результате ДТП пассажиры автомобиля Lada Granta черного цвета - двое мужчин - скончались на месте, мужчина 25 лет доставлен в медицинское учреждение", - сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Саратову.Прокуратура Саратовской области уточнила, что в числе погибших пассажиров - несовершеннолетний. По данным надзорного ведомства, водитель черной Lada Granta не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, от удара автомобиль отбросило на белую Lada Granta.
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происшествия, саратов, россия, саратовская область
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область
Два человека погибли в ДТП в Саратове

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Саратове

© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской областиНа месте столкновение двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове
На месте столкновение двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области
На месте столкновение двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове
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САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Два человека погибли, включая несовершеннолетнего, один пострадал в результате ДТП с двумя автомобилями Lada Granta и грузовиком Man на улице Соколовой в Саратове.
"По предварительным данным, в 15.00 (14.00 мск) напротив дома 87 по улице Соколовая произошло столкновение автомобилей Lada Granta (черного цвета, водитель - мужчина 2004 года рождения), Lada Granta (белого цвета, водитель - мужчина 1998 года рождения) и Man (водитель устанавливается). В результате ДТП пассажиры автомобиля Lada Granta черного цвета - двое мужчин - скончались на месте, мужчина 25 лет доставлен в медицинское учреждение", - сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Саратову.
Прокуратура Саратовской области уточнила, что в числе погибших пассажиров - несовершеннолетний. По данным надзорного ведомства, водитель черной Lada Granta не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, от удара автомобиль отбросило на белую Lada Granta.
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской областиНа месте столкновение двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове
На месте столкновение двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области
На месте столкновение двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове
 
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