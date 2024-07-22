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Два человека погибли в ДТП в Саратове

Два человека погибли в ДТП в Саратове - РИА Новости, 22.07.2024

Два человека погибли в ДТП в Саратове

Два человека погибли, включая несовершеннолетнего, один пострадал в результате ДТП с двумя автомобилями Lada Granta и грузовиком Man на улице Соколовой в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:08

2024-07-22T18:08

2024-07-22T18:27

происшествия

саратов

россия

саратовская область

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САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Два человека погибли, включая несовершеннолетнего, один пострадал в результате ДТП с двумя автомобилями Lada Granta и грузовиком Man на улице Соколовой в Саратове."По предварительным данным, в 15.00 (14.00 мск) напротив дома 87 по улице Соколовая произошло столкновение автомобилей Lada Granta (черного цвета, водитель - мужчина 2004 года рождения), Lada Granta (белого цвета, водитель - мужчина 1998 года рождения) и Man (водитель устанавливается). В результате ДТП пассажиры автомобиля Lada Granta черного цвета - двое мужчин - скончались на месте, мужчина 25 лет доставлен в медицинское учреждение", - сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Саратову.Прокуратура Саратовской области уточнила, что в числе погибших пассажиров - несовершеннолетний. По данным надзорного ведомства, водитель черной Lada Granta не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, от удара автомобиль отбросило на белую Lada Granta.

саратов

россия

саратовская область

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происшествия, саратов, россия, саратовская область