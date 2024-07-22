https://ria.ru/20240722/dtp-1961143159.html

Житель Приморья задушил отца и инсценировал ДТП

Житель Приморья задушил отца и инсценировал ДТП - РИА Новости, 22.07.2024

Житель Приморья задушил отца и инсценировал ДТП

Житель Приморья обвиняется в убийстве своего отца, мужчина задушил его и пытался скрыть следы преступления, инсценируя ДТП, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:51

2024-07-22T09:51

2024-07-22T09:51

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Житель Приморья обвиняется в убийстве своего отца, мужчина задушил его и пытался скрыть следы преступления, инсценируя ДТП, сообщает прокуратура региона. "Житель села Яблоновка 1998 года рождения обвиняется в том, что 19 июля в результате конфликта с отцом нанес последнему удар и задушил руками. Пытаясь скрыть факт преступления, фигурант совместно со знакомым погрузил тело убитого в автомобиль и инсценировал дорожно-транспортное происшествие, съехав на автомобиле в кювет", - говорится в сообщении. Возбуждено дело по статье об убийстве. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.

https://ria.ru/20240703/tula-1957075938.html

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2024

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происшествия