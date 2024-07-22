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Житель Приморья задушил отца и инсценировал ДТП - РИА Новости, 22.07.2024
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09:51 22.07.2024
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Житель Приморья задушил отца и инсценировал ДТП
Житель Приморья задушил отца и инсценировал ДТП - РИА Новости, 22.07.2024
Житель Приморья задушил отца и инсценировал ДТП
Житель Приморья обвиняется в убийстве своего отца, мужчина задушил его и пытался скрыть следы преступления, инсценируя ДТП, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:51
2024-07-22T09:51
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Житель Приморья обвиняется в убийстве своего отца, мужчина задушил его и пытался скрыть следы преступления, инсценируя ДТП, сообщает прокуратура региона. "Житель села Яблоновка 1998 года рождения обвиняется в том, что 19 июля в результате конфликта с отцом нанес последнему удар и задушил руками. Пытаясь скрыть факт преступления, фигурант совместно со знакомым погрузил тело убитого в автомобиль и инсценировал дорожно-транспортное происшествие, съехав на автомобиле в кювет", - говорится в сообщении. Возбуждено дело по статье об убийстве. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.
https://ria.ru/20240703/tula-1957075938.html
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происшествия
Происшествия
Житель Приморья задушил отца и инсценировал ДТП

Житель Приморья задушил отца и пытался скрыть следы преступления, инсценируя ДТП

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Житель Приморья обвиняется в убийстве своего отца, мужчина задушил его и пытался скрыть следы преступления, инсценируя ДТП, сообщает прокуратура региона.
«
"Житель села Яблоновка 1998 года рождения обвиняется в том, что 19 июля в результате конфликта с отцом нанес последнему удар и задушил руками. Пытаясь скрыть факт преступления, фигурант совместно со знакомым погрузил тело убитого в автомобиль и инсценировал дорожно-транспортное происшествие, съехав на автомобиле в кювет", - говорится в сообщении.
Возбуждено дело по статье об убийстве. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.
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