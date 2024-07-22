https://ria.ru/20240722/dtp-1961143159.html
Житель Приморья задушил отца и инсценировал ДТП
Житель Приморья задушил отца и инсценировал ДТП - РИА Новости, 22.07.2024
Житель Приморья задушил отца и инсценировал ДТП
Житель Приморья обвиняется в убийстве своего отца, мужчина задушил его и пытался скрыть следы преступления, инсценируя ДТП, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:51
2024-07-22T09:51
2024-07-22T09:51
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Житель Приморья обвиняется в убийстве своего отца, мужчина задушил его и пытался скрыть следы преступления, инсценируя ДТП, сообщает прокуратура региона. "Житель села Яблоновка 1998 года рождения обвиняется в том, что 19 июля в результате конфликта с отцом нанес последнему удар и задушил руками. Пытаясь скрыть факт преступления, фигурант совместно со знакомым погрузил тело убитого в автомобиль и инсценировал дорожно-транспортное происшествие, съехав на автомобиле в кювет", - говорится в сообщении. Возбуждено дело по статье об убийстве. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.
https://ria.ru/20240703/tula-1957075938.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Житель Приморья задушил отца и инсценировал ДТП
Житель Приморья задушил отца и пытался скрыть следы преступления, инсценируя ДТП